Скриншот видео с www.youtube.com/"Бийское телевидение"

В ТЦ "Мария-Ра" в Бийске в пер. Коммунарский 18 октября 2022 совершили кражу ювелирки. В Сети появилось видео с камер наблюдения.

На записи трое человек в масках разбивают стеклянную дверь и проникают внутрь ювелирного салона, который находится на первом этаже. И буквально через минуту выбегают с сумками, наполненными, по всей видимости, украшениями.

«Микроавтобус ждал воров на улице у входа. Учитывая слаженность действий и быстроту, можно предположить, что нападение было четко спланировано», - пишет «Бийский рабочий».

В ГУ МВД по краю сообщили, что сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. Дело возбуждено по уголовной статье «Кража». Собственник подсчитывает убытки.

Ранее в Барнауле произошла подобная кража - охранник обворовал ювелирный отдел в ТЦ "Ультра".