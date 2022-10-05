Пилили болгаркой. Как грабили ювелирные салоны в Барнауле

Подозреваемый охранник магазина скрылся в неизвестном направлении Фото: Антонина Лышова

Утром 4 октября в барнаульском торговом центре «Ультра» (проспект Ленина, 10) произошла кража, которой еще не было в истории Барнаула.

Похищены ювелирные украшения. По предварительным данным сумма ущерба – более 100 миллионов рублей: из салона «Эдем» пропали более 2800 ювелирных изделий. Подозреваемый охранник магазина скрылся в неизвестном направлении.

Новость разлетелась молниеносно

- Мы узнали о случившемся уже ранним утром, по своим каналам, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в ювелирном салоне магазина «Красный», который находится по соседству с ТЦ «Ультра».

- Знаем, но рассказывать по телефону не будем, - ответили в салоне сети «Золотой телец» на проспекте Ленинском.

- Любое ограбление - это ЧП! Комментировать что-то здесь не буду, я нахожусь в другом часовом поясе, здесь семь утра, - кратко ответила Нина Глушакова, владелица известной в регионе ювелирной сети.

«У нас сейф пилили болгаркой»

- У нас в свое время было ограбление, - рассказал Виталий, владелец одной из ювелирных фирм, закрытой несколько лет назад. – Ювелирка - дело рискованное, у нас была инкассация. Каждый вечер из наших салонов часть самых ценных вещей забирали сотрудники вневедомственной охраны, другую часть мы оставляли в сейфах у себя.

ЧП, по словам Виталия, произошло в салоне, который находился в ТЦ «Старый базар».

- Я пришла на работу – пожарные тушат огонь. Пожар начался после того, как похитители пилили сейф болгаркой. Охранник тогда рассказывал, что к нему зашли неизвестные, вырубили, приковали наручниками. Украдена тогда была по тем временам очень солидная сумма, - вспоминает Светлана, работавшая тогда продавцом в этом ювелирном салоне.

- Для меня тогда расследование этого дела показалось странным, - рассказала «Комсомолке» Ирина, работавшая тогда финансовым директором фирмы.- Нас как следует не опрашивали, охранник оказался пострадавшим, хотя было много вопросов к нему, ценности так никто и не нашел…

- Нас выручило тогда то, что была страховка, - заметил Виталий, - оформил я ее задолго до ограбления и с большим трудом, но, тем не менее, какой-то процент от ущерба нам все-таки был выплачен.

Криминальный квартет и кража в ТЦ «Лето»

До нынешнего крупного ювелирного потрясения в Барнауле кражей года 2021 была названа кража ювелирных украшений на шесть миллионов рублей из торгового центра «Лето». В ночь на 9 июля четверо бывших заключенных просто проделали дыру в здании торгового центра, прорезав обшивку и вытащив изоляционный материал. Поймали всех четырех в Омске и Новосибирске уже 30 августа. Но большая часть «ювелирки» уже была продана перекупщикам.

Через подвал за бриллиантами

Еще одной крупной кражей в Барнауле считалось ЧП 2009 года в магазине «Золотая гора», который располагался на пр. Ленина,92. Ювелирные воры тогда разобрали кирпичную кладку стены дома и через подвал пронырнули в хранилище. Охранники, прибывшие на вызов по сработавшей сигнализации, уже никого на месте преступления не обнаружили.

Через два года один из злоумышленников предстал перед судом. Во время следствия, житель Кемеровской области рассказал, что он с тремя подельниками три недели подряд приезжал в Барнаул и наблюдал за графиком работы ювелирного магазина. При этом под видом покупателей заходили в магазин и изучали обстановку. В ночь перед ограблением гастролеры взломали замок в подвале дома на Ленина,92, разобрали кирпичную кладку стены из подвала, распилили металлическую решетку, вмонтированную в стену подсобного помещения. Потом весь день сидели как мыши наблюдая за продавцами, а когда те ушли, загребли более двух тысяч украшений на сумму почти 37 миллионов рублей. На суде обвиняемый, готовый «отсидеть», заявил, что золото отдано на металл, а камни проданы отдельно на семь миллионов рублей.

Во время следствия и суда выяснилось, что от бриллиантов и золота воры избавились практически сразу. При этом сдавали золото ломом. Поэтому вместо 40 миллионов, рублей по версии следствия, выручили лишь 16 миллионов. По словам самого задержанного, «золотой и бриллиантовый куш был промотан». Вину свою подсудимый признал полностью, добавив с гонором, что не жалеет ни о чем, мол, эти два года пожил хорошо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник барнаульского ТЦ «Ультра» похитил ювелирку на 100 млн рублей

Он вынес украшения во время своего дежурства (подробнее)

Появилась ориентировка на подозреваемого в краже ювелирки в Барнауле

Подозреваемым, по данным «Комсомолки», оказался охранник ЧОП (подробнее)

Кража на 100 млн рублей в ювелирном магазине Барнаула 4 октября 2022: что сейчас происходит в торговом центре

В крупной краже подозревают охранника из ЧОП «Сотня» - мужчину объявили в розыск (подробнее)