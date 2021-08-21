Мужчин, обокравших через дыру ювелирный магазин в Барнауле, задержали в Новосибирске

Мужчины попали на камеры наблюдения. Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

Воров, которые обокрали ювелирный магазин в Барнауле через дыру в стене, задержали в Новосибирске, сообщил изданию "МК на Алтае" источник в правоохранительных органах. Украденных ими ювелирных изделий не обнаружили.

- Задержаны трое мужчин. Они были в той же самой одежде, в которой совершили ограбление. Четвертый сообщник пока на свободе, но, скорее всего, его скоро поймают, - пишет издание.

Украшения мужчины вряд ли сдадут, так как это не повлияет на приговор.

Напомним, в ночь на 9 июля четверо мужчин проникли в здание ТЦ "Лето", вырезав в стене со стороны улицы дыру. Воры ограбили ювелирный магазин "Изумруд", который располагался неподалеку. Всего им удалось вынести ювелирные украшения на сумму более 6 млн рублей.

Парни практически не оставили следов, по которым их могли бы оперативно вычислить. Зато попали на камеры.