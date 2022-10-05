Магазин «Эдем» Фото: Антонина Лышова

В Барнауле в торговом центре «Ультра» 4 октября произошла кража века. Охранник похитил украшения из ювелирного магазина «Эдем» предварительно на сумму более 100 млн рублей. Узнав о случившемся, корреспондент «Комсомолки» сразу отправилась на место происшествия.

На удивление, в торговом центре «Ультра», несмотря на громкое происшествие, царит спокойствие. По периметру как обычно дежурит охранник. На первом этаже торгового центра расположены несколько ювелирных отделов, в том числе и «Эдем». От других он отличается люксовыми дорогими украшениями, в ассортименте много изделий с бриллиантами.

Ничего не перегорожено, не закрыто. Покупателей «Эдема», как и в обычные дни, встречает продавец. Прилавки отдела заполнены кольцами, подвесками, брошами и серьгами на любой вкус и цвет – и не скажешь, что их ограбили... Все мерцает, блестит и переливается – можно выбрать украшения из желтого, белого и розового золота, большой выбор изделий с драгоценными камнями - бриллиантами, топазами, алмазами, изумрудами…

Делаю вид, что выбираю подарок для родственницы. Продавец предлагает свою помощь. Внешне очень спокойна и сдержанна. Однако рабочий телефон просто разрывается. Судя по всему, звонящие расспрашивают о краже. Сотрудница жёстко и хладнокровно отвечает: «У нас ничего не произошло!».

Прошу показать продавца определённые украшения. Она подводит к стеллажу с нужным изделиями. И не просто подводит, а показывает и разрешает примерить украшения и даже сфотографироваться. Отмечу, что все прилавки закрыты на ключ, при этом продавец не отходит от посетителей на дальнее расстояние. Ценовая «политики» на изделия очень гибкая - от 4 тыс. до 100 тыс. рублей и более.

На тему ЧП наш разговор с продавцом не заладился. Женщина отказалась что-либо комментировать. Напомним, что поданным источника «Комсомолки» в краже подозревают 53-летего сотрудника ЧОП «Сотня», который во время дежурства вскрыл замки ювелирного отдела, похитил украшения и скрылся. Сейчас он находится в розыске.

В соседних отделах сотрудники также не знают подробностей случившегося, но одна из продавцов на эмоциях все-таки высказалась:

- Ситуация, конечно, ужасная. Никто бы и подумать не мог, что такое произойдет. Работают ведь профессионалы, с виду интеллигентные и добропорядочные!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник барнаульского ТЦ «Ультра» похитил ювелирку на 100 млн рублей

Он вынес украшения во время своего дежурства (подробнее)

Появилась ориентировка на подозреваемого в краже ювелирки в Барнауле

Подозреваемым, по данным «Комсомолки», оказался охранник ЧОП (подробнее)

В ЧОП с судимостью? Что известно о многомиллионной краже ювелирки в барнаульском магазине

Полиция подтвердила хищение украшений на баснословную сумму в барнаульском ТЦ «Ультра» (подробнее)