ДТП с автобусом детской спортшколы на Алтае: что известно на данный момент

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

20 июля в Алтайском крае произошло резонансное ДТП с автобусом детской спортшколы. Транспорт с детьми слетел с трассы в кювет и перевернулся. По предварительным данным водитель не справился с управлением, однако точные причины случившегося еще устанавливаются. К счастью, школьники отделались испугом и легкими царапинами. Мы собрали актуальные подробности о ДТП на данный момент.

Ехали на спортивные сборы

В перевернувшемся автобусе находились воспитанники краевой школы олимпийского резерва. Юные гимнасты ехали на сборы в село Искра Солонешенского района. По данным Минспорта Алтайского края для этого было выделено два автобуса, в которых находилось около 60 человек.

На автодороге К-12 «Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай» один из автобусов, в котором было 33 ребенка и двое сопровождающих, слетел в кювет. Официальная причина ДТП будет установлена позже, однако, по словам очевидцев, водитель автобуса пытался избежать столкновения с выехавшей на «встречку» иномаркой, из-за чего и слетел в кювет. На месте нашли видеорегистратор, он в рабочем состоянии, поэтому запись поможет выяснить точные причины случившегося.

Помощь очевидцев

На помощь пострадавшим сразу же пришли очевидцы ДТП. Так, в этот момент мимо проезжала известная алтайская актриса Виктория Гальцева с мужем. Заметив лежавший в кювете автобус, они сразу начали спасать ребятишек.

- Мы случайно оказались рядом! Ехали буквально в сотне метров за автобусом. Увидели лежащий в обрыве автобус. Собрали все веревки, связали в одну, навязали узелков, привязали к машине наверху, бросили вниз. Подняли детей по веревкам, водителя несли на носилках, - пишет Виктория у себя на странице.

Вскоре на место приехали медики и полиция. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшим. По официальным данным, травмы получили четверо детей, водитель, а также одна из сопровождающих взрослых.

- Все 33 ребенка живы, мелкие царапины, чудо, слава Богу! Сильно пострадал водитель, он до последнего мгновения боролся, первый начал вытаскивать детей через люк на крыше, несмотря на рваные раны на теле! Сотрудники МЧС оказали первую помощь! Была опасность возгорания и взрыва, но герои вытащили водителя из пропасти, увезли в больницу!, - описывает случившееся Гальцева.

Сейчас все дети находятся на месте сборов, серьезных травм у них нет.

Проверка

После случившегося на месте ДТП выехали сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Проведенная проверка выявила нарушения в перевозке детей.

- Проверкой установлено, что перевозка несовершеннолетних осуществлена ненадлежащим образом, безопасность детей спортивной школой не обеспечена, - сообщили в региональной прокуратуре.

В настоящее время следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ - «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – спортивного коллектива несовершеннолетних, - пишет Следком.

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