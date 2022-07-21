«Случайно оказались рядом!». Известная актриса помогла вытащить детей из слетевшего в кювет автобуса на Алтае

Воспитанники краевой школы олимпийского резерва по гимнастике ехали на сборы Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

«Случайно оказались рядом!» - пишет на своей странице Вконтакте известная барнаульская актриса Виктория Гальцева. Вместе с мужем она помогала вытаскивать детей из автобуса, улетевшего в кювет. Семейная пара просто не могли равнодушно проехать мимо.

- Мы случайно оказались рядом! Ехали буквально в сотне метров за автобусом! Увидели лежащий в обрыве автобус. Собрали все верёвки, связали в одну, навязали узелков, привязали к машине наверху, бросили вниз. Подняли детей по верёвкам, - пишет Виктория.

Виктория уточняет, что у ребятишек, к счастью, незначительные царапины, а вот водитель пострадал сильнее. Мужчина после опрокидывания автобуса, несмотря на раны, сразу начал вытаскивать детей через люк на крыше. Сейчас ему оказана необходимая медпомощь. Также Виктория написала и возможную причину ДТП:

- Автобус, уклоняясь от иномарки, выскочившей на встречную полосу, слетел с дороги на 105 километре трассы Солонешное-Топольное, - пишет Виктория.

Со слов женщины, на месте был найден видеорегистратор. Его завалило камнями, но он остался цел, поэтому должен помочь в установлении обстоятельств случившегося.

Напомним, ДТП произошло вчера, 20 июля, в Солонешенском районе. В село Искра на сборы на двух автобусах ехали воспитанники краевой школы олимпийского резерва по гимнастике. Один из автобусов слетел в кювет. В нем было 36 человек – водитель, двое сопровождающих и 33 ребенка. Пострадали четверо детей, их с травмами легкой степени тяжести доставили в районную больницу, где оказали помощь. На месте ЧП работали полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Была организована проверка, которая показала нарушения в правилах перевозки детей. На данный момент Следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Расследование находится на контроле руководства следственного управления и прокуратуры.

Кстати, Виктория Гальцева уже не первый раз попадает в эпицентр чрезвычайных происшествий. В 2012 году женщина оказалась в Краснодарском крае во время сильного наводнения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором перевернулся автобус с детьми

В перевозке детей были выявлены нарушения (подробнее)

Алтайский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших детей после ДТП с автобусом

Автобус с юными спортсменами перевернулся по пути в тренировочный лагерь (подробнее)

Глава СК взял на контроль ход дела по факту ДТП с автобусом детской спортшколы

В аварии пострадали четыре ребенка и двое взрослых (подробнее)