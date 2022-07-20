Алтайский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших детей после ДТП с автобусом

Дети получили травмы легкой степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП с автобусом в Солонешенском районе. Как ранее сообщала «Комсомолка», несовершеннолетние спортсмены направлялись на тренировочные сборы. В ГИБДД по краю уточнили, что, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса и четверо детей.

По данным Минспорта Алтайского края, в село Искра для участия в спортивных сборах ехали два автобуса с воспитанниками краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике – всего около 60 человек.

- Один из автобусов в результате ДТП съехал с трассы. Медицинские работники Солонешенского района оказали помощь троим детям, их жизни ничего не угрожает. Пострадал также водитель автобуса, - подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава, всего в перевернувшемся автобусе находилось 36 человек – водитель, двое сопровождающих и 33 ребенка. После сообщения о ДТП на место оперативно выдвинулись две бригады скорой медицинской помощи. Четверых детей с травмами легкой степени тяжести доставили в Солонешенскую ЦРБ, пациентов осмотрели и оказали необходимую помощь. Водитель получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в районную больницу.

- Остальных детей также доставят в Солонешенскую ЦРБ для осмотра и принятия решения по дальнейшей тактике, - подчеркнули в министерстве.

Также подробности аварии рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю. Установлено, что около 16:00 на автодороге К-12 «Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай» автобус «КАВЗ-4238», который принадлежит краевой спортивной школе олимпийского резерва, съехал с дороги и перевернулся. За рулем находился мужчина 1970 года рождения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

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