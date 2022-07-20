На Алтае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором перевернулся автобус с детьми

Уголовное дело возбуждено по по ч.1 ст.238 УК РФ Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае следственный комитет по факту ДТП, в котором перевернулся автобус с детьми, возбудил уголовное дело ч.1 ст.238 УК РФ, сообщает ведомство. В перевозке детей были выявлены нарушения.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 20 июля. В село Искра Солонешенского района на сборы ехали два автобуса с воспитанниками краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. Водитель одного из автобусов не справился с управлением, допустил съезд и опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали четверо несовершеннолетних. В ГИБДД сообщают на данный момент о трех пострадавших. Их доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести, где оказали необходимую медицинскую помощь. Также пострадал водитель автобуса, его госпитализировали в районную больницу.

На месте работали сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета. Была организована проверка, которая выявила нарушения в перевозке детей.

- Проверкой установлено, что перевозка несовершеннолетних осуществлена ненадлежащим образом, безопасность детей спортивной школой не обеспечена, - пишет региональная прокуратура.

На данный момент следственный комитет на основании постановления прокурора края возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Ход расследования контролируется прокуратурой региона.

- Следователи и следователи-криминалисты СК по краю проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – спортивного коллектива несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления, - пишет Следком.

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