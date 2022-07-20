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20 июля 2022 10:22

Ехали на тренировочные сборы: четверо детей пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

В автобусе ехали юные спортсмены из Барнаула
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На месте работают работают следователи

На месте работают работают следователи

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 20 июля, на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми. Как сообщила «Комсомолке» помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, в автобусе ехали спортсмены из барнаульской школы олимпийского резерва.

- Дети с 2009 по 2015 год рождения направлялись на тренировочные сборы из Барнаула в село Искра Солонешенского района. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются, - подчеркнула Мария Антошкина.

Судя по открытым источникам, в селе расположен одноименный туристический комплекс «Искра». Вероятно, туда и направлялись дети. По дороге автобус съехал с трассы, по какой причине – пока неизвестно. В результате ДТП пострадали четверо детей, всего в автобусе были 33 ребенка. Также пострадал водитель автобус.

На месте работают исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин, а также следователь СУ СК России по Алтайскому краю. По данному факту прокуратурой и управлением следкома по Алтайскому краю организованы проверки.

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