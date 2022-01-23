Вакцинировать детей против ковида планируют как в поликлиниках, так и школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край завезли детскую вакцину против коронавируса «Спутник-М». Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

– В регион поступила вакцина Спутник-М, 1680 доз. Для детей с 12 до 18 лет, – отметили в пресс-центре.

Как сообщал ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, с разрешения родителей планируют вакцинировать детей против ковида как в поликлиниках, так и школах.

На сегодняшний день в крае привито свыше 1,2 млн человек. Из них почти 70 тыс. уже ревакцинировались.

– Нам есть, куда двигаться. Основной защитой перед возможной пятой волной коронавируса является массовая вакцинация, – говорил Попов во время пресс-конференции.

Сейчас в Алтайском крае готовятся к приходу «омикрона». В Республике Алтай уже выявили несколько случаев заражения этим штаммом. Им заразились двое несовершеннолетних и двое взрослых.

В Барнауле сейчас активно готовятся к пятой волне ковида. Как заявлял мэр краевой столицы Вячеслав Франк, прогноз медиков по поводу ситуации с COVID-19 неутешителен.

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