Ковидные итоги новогодних каникул: появился ли на Алтае штамм омикрон

Во время праздничных дней число заболевших ковидом в крае уменьшилось Фото: Олег УКЛАДОВ

За время новогодних праздников выросло число обращений в поликлиники Алтайского края в сравнении с прошлым годом. Об этом, а также о ситуации с коронавирусом в регионе во время пресс-конференции рассказали глава алтайского минздрава Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Рост обращений

Министр здравоохранения края подчеркнул, что в этом году все медицинские организации работали в усиленном режиме. При этом у поликлиник региона были единичные выходные.

– Особый режим работы был обусловлен в первую очередь особенностями эпидемиологической ситуации. На конец года фиксировали достаточно высокие показатели заболеваемости. Понимая необходимость организации оказания помощи в поликлиниках края, приняли приказ, который все эти дни обеспечивал бесперебойность оказания медицинской помощи, – пояснил Дмитрий Попов.

В регионе зафиксировали увеличение числа обращений в поликлиники в сравнении прошлыми новогодними праздниками. Прирост составил около 20%. С 31 декабря по 9 января было более 68 тысяч обращений. Люди приходили с признаками ОРВИ, коронавируса и другими симптомами.

– Все эти дни мы организовывали оказание помощи в неотложном формате. Выезжали на дом, организовывали кабинеты приема для температурящих пациентов, – отметил Дмитрий Попов. – Здесь количество обращений по неотложной помощи выросло.

При этом, говоря о службе скорой медпомощи, министр отметил, что количество обращений по краю и Барнаулу примерно одинаково в сравнении с прошлым годом.

Что касается госпитализации, то в больницы доставили 6267 человек. В праздничные дни проводили работу по ПЦР-диагностики, компьютерной томографии. Число ПЦР-тестов увеличилось на 50% в сравнении с прошлыми новогодними праздниками и составило 35261 исследование.

В связи с тем, что сильных морозов не было, в Алтайском крае зарегистрировали единичные случаи обморожения. Суррогатами алкоголя отравились 103 человека.

Ситуация с коронавирусом и ОРВИ

Говоря о коронавирусе, Ульяна Калинина отметила, что динамика заболеваемости наметилась еще после ноябрьских нерабочих дней. Уже тогда появилась тенденция к стабилизации и постепенному снижению. Случаев заражения штаммом «омикрон» в регионе не зарегистрировано.

– Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю еженедельно направляется материал из лечебных учреждений в Иркутский научно-исследовательский институт для определения вида штамма. В регионе по-прежнему циркулирует штамм «дельта», - подчеркнула Калинина.

В целом во время праздничных дней число заболевших ковидом в крае уменьшалось, однако это может быть связано с тем, что многие занимались самолечением и просто еще не обращались в поликлиники.

– После окончания праздничных дней ожидается некоторая активизация процесса, – сказала замруководителя Роспотребнадзора региона.

Она также пояснила, что такая же ситуация наблюдается с заболеваемостью ОРВИ.

– Истинную эпидемиологическую ситуацию мы сможем оценить на следующей неделе, – резюмировала Ульяна Калинина.

Добавим, что общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 122,5 тысяч человек.

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