Министр здравоохранения Алтая рассказал о вакцинации детей от ковида

С разрешения родителей планируют вакцинировать детей против ковида как в поликлиниках, так и школах Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцина против коронавируса для детей может поступить в Алтайский край уже в январе. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

– На сегодняшний день вакцины против коронавирусной инфекции для детей в Алтайском крае нет. По информации минздрава России, сейчас она проходит контроль на безопасность. Как только все тесты будут подтверждены, ее распределят между субъектами РФ. Мы тоже ждем в январе поступления данной вакцины, – пояснил министр.

Он добавил, что в регионе уже купили необходимое холодильное оборудование, термоконтейнеры. С разрешения родителей планируют вакцинировать детей против ковида как в поликлиниках, так и школах.

По последним данным, в Алтайском крае от коронавируса прививаются 1 167 520 человек, в том числе: 56 518 человек получили первую прививку; 1 052 460 полностью привиты, а 58 542 жителей региона прошли повторную вакцинацию. При этмо заболевших COVID-19 уже более 122,5 тысяч.

Пока уровень иммунизации в Алтайском крае ниже среднероссийских показателей.

– Нам есть, куда двигаться. Основной защитой перед возможной пятой волной коронавируса является массовая вакцинация. Я повторно призываю всех в период снижения заболеваемости воспользоваться этим моментом, прийти в пункты вакцинации, сформировать иммунитет. Вакцина есть в достаточном количестве в каждой медорганизации, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае зарегистрировали три случая смерти среди детей, которые заболели COVID-19. Первый случай смерти наступил непосредственно от коронавируса. Два других летальных случая связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у несовершеннолетних.

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