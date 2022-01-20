В Барнауле готовятся к ухудшению эпидситуации в связи с COVID-19

Прошло заседание городского оперштаба Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк во время городского оперштаба заявил, что прогноз медиков по поводу ситуации с COVID-19 неутешителен. Сейчас краевая столица готовится к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки из-за очередного роста заболеваемости, сообщают в пресс-службе мэрии.

– Прогноз медиков неутешителен. Поэтому мы должны со всей ответственностью соблюдать ограничительные меры, рекомендации врачей и Роспотребнадзора, - подчеркнул Вячеслав Франк.

По данным краевого Роспотребнадзора, штамм «омикрон» циркулирует в 42 субъектах страны. По словам специалистов, приход его в Алтайский край – лишь вопрос времени. Медики отмечают, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 90-95% населения.