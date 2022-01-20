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Здоровье20 января 2022 7:46

В Барнауле готовятся к ухудшению эпидситуации в связи с COVID-19

В ближайшее время ждут прихода штамма «омикрон»
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Прошло заседание городского оперштаба

Прошло заседание городского оперштаба

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк во время городского оперштаба заявил, что прогноз медиков по поводу ситуации с COVID-19 неутешителен. Сейчас краевая столица готовится к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки из-за очередного роста заболеваемости, сообщают в пресс-службе мэрии.

– Прогноз медиков неутешителен. Поэтому мы должны со всей ответственностью соблюдать ограничительные меры, рекомендации врачей и Роспотребнадзора, - подчеркнул Вячеслав Франк.

По данным краевого Роспотребнадзора, штамм «омикрон» циркулирует в 42 субъектах страны. По словам специалистов, приход его в Алтайский край – лишь вопрос времени. Медики отмечают, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 90-95% населения.