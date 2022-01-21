На Алтае выявили первые случаи заражения "омикроном"

Одними из заболевших стали ученик первого класса и студентка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай подтвердили первые случаи заражения "омикроном". Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, им заразились двое несовершеннолетних и двое взрослых.

- По предварительной информации, заражение новым штаммом подтверждено у двух детей и двоих взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе. В организациях, где были контакты, усилили санитарный режим, ведется медицинское наблюдение, - подчеркнул Михаил Владимирович.

Одними из заболевших стали ученик первого класса и студентка одного из образовательных учреждений. Что касается взрослых, то, по некоторой информации, до заражения они посещали Москву и Алтайский край.

Напомним, в Алтайском крае по состоянию на 21 января не выявлено ни одного случая заражения "омикроном". Ранее в алтайском минздраве рассказали, что в зоне риска новой инфекции находятся непривитые и пожилые люди, а также те, у кого есть сопутствующие заболевания. Эксперты отмечают, что заражение "омикроном" происходит в разы быстрее, чем при дельта-вирусе. Он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие.

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