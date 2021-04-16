«Я ни о чем не жалею». Как сейчас живет уволенная за фото в «купальнике» барнаульская экс-учительница

Татьяна Кувшинникова плавала в ледяной воде, даже будучи беременной. Фото: предоставлено Татьяной Кувшинниковой

Экс-учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая прославилась после скандала из-за фото в «купальнике», рассказала «Комсомолке», как сложилась ее жизнь спустя два года после этой неприятной истории.

Напомним, зимой 2019 года преподаватель выложила снимок, где она в коротком вечернем платье сидит на турнике в мороз – Татьяна увлекается моржеванием, а снимок сделан во время соревнований. Безобидная фотография не понравилась кому-то из родителей, ее прислали директору, а та посчитала, что такое поведение недопустимо для педагога. В итоге Татьяна была вынуждена уволиться из школы.

Зимнее плавание не бросила

За два года женщина успела поработать в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования и даже переехать в Москву. Затем стало известно, что Татьяна Кувшинникова вернулась в Барнаул.

Сейчас Татьяна находится в декрете, иногда рисует портреты на заказ и все так же любит зимнее плавание. От моржевания она не отказалась и то скандальное фото удалять не стала.

– Зимним плаванием заниматься не прекращала и во время беременности. Сейчас, пока кормлю грудью, тоже каждые выходные плаваю. Это укрепляет иммунитет, помогает бороться с вирусами, тем более, что таблетками лечиться мне нельзя, – рассказывает Татьяна.

Работать в школе – желания нет

После того случая у Татьяны нет желания работать в обычной школе. Причина тому – не только завышенные требования к учителю, но и боязнь новых потерь.

– Общеобразовательные школы, к сожалению, переполнены. Более 30 человек в классах, мест-парт не хватает, а с учителя спрос большой! И как за всеми уследить? За 40 минут ещё нужно новому научить и старое проверить, и электронный журнал заполнить. Учитель осьминогом должен быть! Я со своими-то еле успевала, их 26 человек было в классе. А в других школах ещё сложнее! Про зарплату вообще не говорю, не за неё работала, а для души. К тому же, я привязалась к своим ученикам, вспоминаю о них, скучаю. Если снова пойду работать в школу, опять к детям привяжусь… А вдруг опять не сложится с руководством школы? Придётся уходить, кадры у нас не ценят, к сожалению, не хочу душу теребить, – делится Кувшинникова.

А вот от должности преподавателя в школе искусств она бы не отказалась, но пока на ближайшие три года у нее другие заботы. Этим вопросом она займется после декрета, когда дочка пойдет в садик.

Несмотря на то, что из-за фото Татьяне пришлось уйти с любимой работы

– Я ни о чем не жалею. Всё, что ни случается, к лучшему! Значит, так должно было случиться, – говорит Татьяна. – Я ничего предосудительного не сделала. В школе я всегда носила юбки, рубашки, платья, никогда джинсы и штаны. И показала детям пример здорового образа жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульская учительница о флэшмобе в ее поддержку: Фото в нижнем белье – это уже слишком!

Педагоги по всей стране встали грудью за Татьяну Кувшинникову (подробнее)

Уволенная из-за фото барнаульская учительница: «Наверное, я слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью»

Региональное минобрнауки предложило ей вакансии в других школах, но женщина отказалась (подробнее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: «Нам теперь под одеялом загорать?»

- Это какой-то бред. На всякий случай удалю свою фотографию, а то сожгут на главной площади Барнаула. За те 11-15 тысяч рублей, которые получаем, мы вынуждены терпеть нападки с всех сторон. Это просто невыносимо! Руки прочь! (подробнее)