Барнаульская учительница о флэшмобе в ее поддержку: Фото в нижнем белье – это уже слишком!

После истории с барнаульской учительницей, которую вынудили уволиться из школы из-за откровенного, по мнению родителей фото, по стране прокатился флэшмоб. В поддержку Татьяны Кувшинниковой педагоги начали выкладывать в сетях фото в купальниках и не только с хэштэгом #учителятожелюди.

Татьяна Кувшинникова о флэшмобе 00:00 00:00

- Спасибо коллегам за поддержку, это очень приятно! Но фото в нижнем белье – это, мне кажется, слишком, - говорит Татьяна Кувшинникова. – У меня-то было фото спортивного характера, направленное на пропаганду здорового образа жизни, а тут стремление больше именно тело показать. Все-таки учителю не все дозволено – это дети смотрят. Хотя я теперь всю жизнь на воду дуть буду, и мне теперь во всем опасность осуждения мерещится.

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Напомним, в феврале теперь уже бывший преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком вечернем платье сидит на турнике в мороз. На следующий день ее вызвала к себе директор школы и со словами «так только проститутки одеваются» заставила написать заявление об уходе. Тогда за молодую женщину вступились родители учеников, в итоге директор была вынуждена вернуть преподавателя. Но учительнице не дали спокойно работать – коллеги недобро косились, мол, зачем вынесла сор из избы, а на уроки начала приходить завуч. В итоге женщина уволилась.

То самое фото, из-за которого разгорелся скандалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После всей этой шумихи в дело вмешался министр образования Алтайского края и предложил женщине новую работу.

- Уже подала документы, завтра, 2 апреля выхожу на работу с 9 утра специалистом по учебно-воспитательной работе, библиотечно-информационный сектор. Зарплата будет немного больше, чем в школе - 14 тыс. рублей. Три месяца испытательный срок. Буду писать и редактировать тексты для методичек, может быть выступать на конференциях с докладами, - рассказала Кувшинникова.

Не сказать, что Татьяна безмерно счастлива новой должности – зарплата, даже по меркам Барнаула, очень низкая.

- Не знаю, какой здесь будет на самом деле график, может быть, тоже задерживаться придется. В школе - то классный час, то тетрадки, то журнал заполнить – в итоге домой часов в 7-8 вечера только возвращалась, хотя работала вроде в первую смену, - говорит Кувшинникова.

Кстати

Барнаульскую учительницу пригласили на передачу к Андрею Малахову в Москву, но женщина не спешит соглашаться – с одной стороны хочется посмотреть Москву, сама она вряд ли сможет себе позволить в ближайшее время такой отпуск, с другой – уже есть договоренность о выходе на работу.

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