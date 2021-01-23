Барнаульскому лихачу на BMW Руденко суд вернул строгий приговор

Александр Руденко. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Суд вернул изначальный приговор Александру Руденко, который устроил смертельное ДТП с гибелью трех человек в центре Барнаула. Об этом информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее суд признал его виновным в аварии. Будучи пьяным, осенью 2018 года Руденко на BMW пролетел на красный и врезался на перекрестке в легковое авто Renault Scenic. Скорость движения составила 151 км/час. В результате аварии погибли 34-летняя женщина, а также девочки трех и пяти лет, сидевшие в иномарке. Еще двое мужчин из этой машины получили серьезные травмы. Руденко осудили по ч. 6 ст. 264 УК РФ на 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Его также обязали выплатить денежную компенсацию пострадавшим в 21,5 млн рублей. Однако затем наказание смягчили до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

– При повторном рассмотрении данного уголовного дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции осуждение Руденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев признано справедливым и соразмерным содеянному, – сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что Руденко отбывает наказание в рубцовской колонии, так как это единственная колония общего режима в регионе, куда отправляют так называемых «первоходов».

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