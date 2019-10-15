Что стало с лихачом на BMW X6 Александром Руденко в колонии

15 октября исполнился год со дня страшной аварии на пр. Ленина в Барнауле. Пьяный лихач, 33-летний Александр Руденко, на BMW X6 пронесся на красный свет светофора и врезался в автомобиль Renault Scenic. В результате аварии погибли 34-летняя женщина, девочки 3-х и 5-ти лет, водитель «Рено» остался глубоким инвалидом. Как рассказал начальник краевого УФСИН, генерал-майор Валерий Усачев, Руденко нарушал распорядок в СИЗО, и продолжает делать это в колонии.

Спит, не работает

Хотя УФСИН по Алтайскому краю не может публично озвучивать, где конкретно содержится Руденко. Но поскольку единственная колония общего режима для первоходов – это ИК-5 Рубцовска, несложно предположить, что сидит он именно там.

«Он нарушитель. Не работает, содержится в штрафном изоляторе», – сообщил генерал-майор Валерий Усачев. По его словам, на данный момент Руденко получил не менее шести взысканий. Он нарушал установленную форму одежды, спал в неположенное время, допускал другие мелкие проступки. Из-за этого его перевели из отряда в штрафной изолятор.

«В ШИЗО нет ничего хорошего. Представьте: с утра встал, кровать твою железную к стенке пристегнули, матрац сдал, и только вечером забрал. Да, есть место, где можно гулять, дают книги, имеется стол и лавка, санузел выделенный – но он находится в этом же помещении. В общем, не мед там», – рассказал начальник краевого УФСИН.

Все нарушения навсегда останутся в личном деле заключенного и будут учитываться в суде при вынесении решения об условно-досрочном освобождении. Понятно, что это идет далеко не на пользу Руденко. Кроме того, об отпуске из колонии, который УФСИН предоставляет за хорошее поведение некоторым заключенным, не может идти речи.

Авария с участием Александра Руденко. Фото: «Инцидент Барнаул»

При этом вопрос предвзятости сотрудников колонии практически исключен: в ИК-5 полностью оборудована камерами, которые все фиксируют, а записи хранят в течение месяца. Благодаря этому оборудованию УФСИН по Алтайскому краю еще не проиграл ни одного судебного процесса по спорным моментам с заключенными.

За что осудили Руденко

7 июня Алтайский краевой суд отправил Руденко в колонию общего режима на 8,5 лет. Около года ему зачли за пребывание в СИЗО (1,5 дня за день в колонии). Об УДО он сможет просить в конце 2021 года, когда отбудет половину наказания, но из-за взысканий получить такое снисхождение уже будет непросто, даже если впоследствии он исправится.

Напомним, авария с участием Руденко произошла поздним вечером 15 октября 2018 года. Мужчина накануне выпивал с женой в ресторане. Они оба сели в авто и помчались домой по проспекту Ленина. По данным следствия, Руденко развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, – прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения и сигналы светофоров. На пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Руденко осудили «по старым правилам», до ужесточения закона за пьяное вождение, поэтому изначально отправили его в колонию-поселение. Но впоследствии краевой суд пересмотрел вид заключения.

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