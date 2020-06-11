Лихачу на «BMW», из-за которого погибли три человека, смягчили приговор

Александр Руденко, лихач на BMW, из-за которого погибли три человека, дошел до Верховного суда. Высшая инстанция смягчила ему наказание. Как следует из информации на сайте суда, решение вынесено 9 июня.

Авария произошла осенью 2018 года в Барнауле на проспекте Ленина. По словам очевидцев, Руденко «зарубился» с «Инфинити», видимо, хотел продемонстрировать свое превосходство, и нажал на газ… Как рассказывают близкие пострадавших, которые видели запись с камер наблюдения, его BMW промчался на красный свет, затормозить он даже не пытался. На скорости выше 100 км в час «гонщик» врезался в Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей. В итоге женщина и две маленькие девочки погибли, еще двое серьезно пострадали.

За это лихача Алтайский краевой суд приговорил по ч.6 ст. 264 УК РФ к 8,5 годам общего режима. В кемеровской кассации смягчили наказание на два месяца. На днях Верховный суд вынес свое решение. В СМИ появилась информация, что сократили наказание на два года - до 5 лет и 9 месяцев. Но пока официальных постановлений не опубликовано. По словам адвоката Александра Руденко, названный срок не является достоверным. От дальнейших комментариев он отказался.

Мы обратились к одному из пострадавших Евгению Нагорневу с вопросом о вынесенном решении.

- Точной информации не знаю – то, что озвучено – со слов прокуратуры, которые тоже получили информацию не из первых рук. Чтобы лишних заявлений не делать, жду официального решения. Предварительно, если снизили… какие тут могут мысли возникать? На фоне с Евремовым (пьяный артист протаранил автомобиль, в результате погиб человек – прим.авт.), самые негативный мысли. Жаловаться больше некуда, с международными судами мы в принципе разорвали все отношения. Только если к Путину обратиться. Вопрос в том, кого нужно переехать из членов Верховного суда или родственников руководства страны, чтобы этот вопрос вообще решался. Вы же видели того же Ефремова… люди пьяные ездят, по-хамски ведут себя на дорогах. Ничего не поменялось. Пока не поменяют систему – три нарушения и права аннулируются, так и будет продолжаться. А так, деньги есть - плачу штрафы, езжу…

- В вашем случае на начальных этапах было вынесено достаточно суровое наказание, почти девять лет…

- Разве это суровое решение? Трое погибших. Сергей выжил, а вы съездите, навестите его, посмотрите в каком он состоянии. Что он (Руденко – прим.авт.) с ним сделал.

- Почти два года прошло. Как вы вообще?

- Как прошло… Живу, к счастью, здоров. На фоне всего, радуюсь жизни, - горько усмехнулся Евгений на прощание.

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