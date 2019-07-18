Барнаульский лихач Александр Руденко отбывает наказание в рубцовской колонии

Барнаулец Александр Руденко, осужденный за резонансное ДТП на BMW X6 с тремя погибшими, отбывает наказание в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю. Это единственная колония общего режима в регионе, куда отправляют «первоходов».

Уйма развлечений

«Пятерка» - довольно известное учреждение в крае. Эта колония прославилась на всю страну после того, как там отбывал наказание политический активист и «узник совести» Ильдар Дадин. После освобождения он назвал колонию «образцовой».

Здесь же сидел бывший депутат АКЗС Александр Мастинин, а также отбывают наказание фигуранты дела «Изумрудной страны», в том числе экс-директор филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский.

Из развлечений в учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио, спортивный зал, настольные игры, студия звукозаписи, стенгазета. На территории колонии стоит храм в честь Святого Николая, есть молитвенная комната для мусульман.

Рубцовская ИК-5. Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Осужденные могут обучиться профессиям электромонтера, автослесаря, электрогазосварщика, монтажника санитарно-технических систем и оборудования, машиниста котельной (кочегара).

Когда Руденко сможет просить об УДО

Согласно приговору краевого суда, Руденко получил 8,5 лет колонии общего режима. Ранее районный суд постановил отправить его в колонию-поселение, но благодаря общественному резонансу и разработке закона об ужесточении наказания за подобные преступления, высшая инстанция вынесла более строгий вердикт.

«Лихачу» зачли в срок время пребывания в СИЗО с 16 октября 2018 года по 7 июня 2019 года – до даты приговора. Время содержания под стражей для тех, кто осужден на общий режим, засчитывается по схеме 1,5 дня за день в колонии. С учетом этого Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет.

Мать и жена обвиняемого в резонансном ДТП Александра Руденко.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Тяжесть преступления для него считается средней, несмотря на законодательные изменения (сейчас это тяжкое деяние, за которое грозит от 8 до 15 лет). Поэтому Руденко сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания — то есть, в 2021 году.

За что осудили водителя BMW X6

15 октября 2018 года Александр Руденко после посиделок в ресторане «Иероглиф» в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 и развил скорость в 151 км/ч, игнорируя знаки дорожного движения. Он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic.

В результате ДТП погибли все сидящие сзади пассажиры: Юлия Нагорнева с 3-летней дочкой и 5-летняя дочь водителя. Водитель Сергей Федько выжил, но после аварии пережил инсульт, в результате которого стал тяжелобольным инвалидом. Тяжкие травмы получил Евгений Нагорнев, сидевший спереди. В аварии он потерял жену и дочь.

Фото погибших на суде по делу Александра Руденко.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Александр Руденко в общей сложности выплатит потерпевшим 21,5 млн рублей компенсаций.

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