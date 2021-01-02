По восточному гороскопу наступивший 2021 год пройдет под знаком Быка. Хоть коровам и сложно тягаться в милоте с пушистыми кошками и собачками, периодически они все равно светятся в медийном пространстве. О тех, кто вышел из загона и попал в алтайские новости в прошедшем году – в материале «КП».Мать-героиняКак прославиться корове? Либо дать много молока, либо – хороший приплод. Благодаря второму способу в региональные новости попала буренка по кличке Воровка, которая проживает в одном из хозяйств Немецкого района. Буренка родила сразу тройню. Подобного на ферме не видели 25 лет. В один день на свет появились два быка и одна телочка, и все как на подбор – крепкие и здоровые. Причем это был только второй ее отел, в первый раз она родила одного теленка, и ничего не предвещало того, что в один день Воровка станет многодетной мамой.«Родео» на коровеОсенью пользователей соцсетей развеселило видео, снятое в Горном Алтае. На ролике девушка оседлала корову. В комментариях подписчики пошутили, что так выглядит «горноалтайское родео». Правда, зрелищности в нем никакой. Девушка просто спокойно ездит верхом рядом с мясным магазином. Судя по уверенной позе, «ковбоиха» оседлала животное неслучайно. Корова тоже, как видно, не против.ЧП с коровамиЧасто с крупнорогатыми приходится иметь дело не только фермерам, но и спасателям. Летом животные так и норовят попасть во всевозможные ямы и ловушки. Так, пожарные в селе Онгудай достали из ямы в заброшенном скотном дворе теленка, а затем спасли корову из канализационного колодца. Буренка провалилась туда и самостоятельно выбраться не могла.В октябре на ферме в Топчихинском районе пожарные эвакуировали из горящего здания 30 коров и столько же телят. Все они выжили.Испуганные ШирвиндтомИногда алтайские коровы попадают в объектив камер столичных звезд. Так нарушил спокойствие пасущихся буренок на лугу в Республике Алтай телеведущий Михаил Ширвиндт. Зачем-то он их решил напугать квадракоптером.– Пугай. Пугай ее. Вот эту пугай. Испугал. Ой сколько сейчас <…> польется от зоозащитников, что едут и пугают коров. Не пугаем мы их, а направляем на правильное пастбище, – комментирует Ширвиндт видео, выложенное в Instagram.Также за этот год коровы как обычно соревновались в надоях молока, паслись на лугах и бодались. Но главное – ни одна из них не заболела коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Куда сходить на новогодних праздниках 2021 в БарнаулеАфиша мероприятий в новогодние праздники в Барнауле 2021 (подробнее)