Алтайские пожарные спасли теленка, корову и даже... змею!

Корова провалилась в колодец. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай пожарные часто спасают животных, которые оказываются в трудных ситуациях. В пресс-службе ведомства рассказали о нескольких необычных случаях, которые произошли в последнее время. За последнее время сотрудники МЧС спасли,теленка, корову и... даже змею.

Несколько дней назад к спасателям обратились жители Чемала. Взволнованные сельчане рассказали, что к ним в ограду заползла змея. В этот момент там находились дети, которые испугались, увидев незваного гостя. К счастью, рептилия не успела причинить никакого вреда. Пожарные быстро приехали на место и поймали змею, сделав на память несколько снимков.

Змея напугала сельчан. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В МЧС напоминают, что животные продолжают попадать во всевозможные ямы и ловушки. Их спасание не является обязанностью работников пожарной охраны, однако они не могут оставить их в беде.

Так, пожарные в селе Онгудай достали из ямы в заброшенном скотном дворе теленка. Они же спасли корову из канализационного колодца. Буренка провалилась туда и самостоятельно выбраться не могла. Кроме того, чемальские пожарные пытались извлечь лошадь, провалившуюся в узкий погреб. К сожалению, животное погибло.

– Обращаемся к органам местного самоуправления, собственникам, на территории которых находятся ямы, колодцы и т.д., с просьбой принять меры по их ограждению. Ведь они представляют угрозу не только для животных, но и для людей, особенно детей, – отмечают в ведомстве.

Корова. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Кроме того, часто животные создают аварийные ситуации на улицах и дорогах. Они не только помогут погибнуть сами, но и причинить вред людям. Только 8 сентября пожарные дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП с участием скота. В Усть-Коксинском районе в селе Тюгурюк водитель сбил корову, которая перебегала проезжую часть. Похожий случай произошел в селе Узнезя Чемальского района. В результате аварии водитель получил резаные раны.

– Убедительно просим хозяев животных принять меры для надлежащего контроля за ними, – сообщили в МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что 10 июня в Барнауле спасатели провели необычную операцию по вызволению маленьких щенков дворняжки из-под бетонных плит. Все время, пока шла спасательная операция, жительница Барнаула не отходила ни на шаг и переживала как за родных детей. Сложность была в том, что неустойчивые плиты могли в любой момент «поплыть» и попросту раздавить пищащие комочки.

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