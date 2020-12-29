Увы и ах, этот Новый год в Барнауле пройдет без хороводов у елки. Причина тому – отмена всех массовых мероприятий вплоть до 15 января. Однако, не сидеть же январские праздники дома. Рассказываем, куда можно сходить на каникулах.Елки-палки!Новогодние елки во всех районах Барнаула уже установлены: в Ленинском районе – на площади Мира, в Октябрьском – возле сквера Химиков, в Индустриальном – у парка Смертина, в Центральном – на Мало-Тобольской и у ДК «Южный». Но в этом году не будет классических представлений с Дедом Морозом, Снегурочкой и развлекательной программой. Как обычно, главную новогоднюю площадку возвели на площади Сахарова. Здесь поставили большую 32-метровую елку и ледяной городок. Также в этом году на площади можно увидеть героев советских мультфильмов, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года.НерпинарийВ Барнауле открылся первый нерпинарий в парке «Арлекино» (ул. Исакова, 149а). Такого в городе еще не было! Говорят, что нерпы очень умны и артистичны, по интеллекту не уступают дельфинам, поэтому их успешно дрессируют. Раньше барнаульцы могли любоваться этими животными, только когда приезжал передвижной нерпинарий, но совсем недавно местную прописку получили три байкальские нерпы Жорик, Аделька и Зевс. За это время они научились танцевать, играть на дудке, кидать мяч и рисовать. А могли бы стать… шапками. Да, это распространенная практика на Байкале. У нерп-детенышей ценный мех белого цвета, который темнеет с возрастом, поэтому их стараются отловить еще малышами.– Этих нерп отловили, но, вероятно, передержали, они поменяли цвет и стали не востребованы. Что с ними стало бы дальше – неизвестно, они просто находились на содержании в неволе. Благодаря удачному стечению обстоятельств нерпы оказались у нас, – рассказывает директор парка «Арлекино» Михаил Щемелинин.Сейчас нерпы беззаботно плещутся в прохладной воде и питаются жирной рыбой. За пару месяцев они успели поднабрать вес и раскрыть свои творческие способности. Причем нельзя сказать, какие трюки они освоят в будущем, у каждой особи – свои таланты.– Кто-то рисует, кто–то танцует, третий в дудку дудит. Они все развиваются индивидуально, но при этом постепенно привыкают друг к другу и становятся командой, – говорит Михаил Щемелинин.Свое шоу нерпы будут показывать 2, 3, 4, 6,7, 8, 9, 10 января. 5 января – выходной. Цена билета: 150-300 рублей, дети до 3х лет – бесплатно, пенсионерам - скидка 50% при предъявлении пенсионного удостоверения.ЗоопаркКстати, барнаульский зоопарк «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) будет работать в обычном режиме все праздники без выходных с 10 до 17 часов. Животные не пугаются морозов. У всех зверей есть теплые домики, но многие предпочитают дышать свежим воздухом.Шоколадная выставка и гончарное искусствоДля любителей сладенького барнаульском музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) открылась выставка огромных шоколадных фигур с дегустацией и мастер-классом. Кажется, здесь по-настоящему можно почувствовать себя Чарли на шоколадной фабрике. Ну, где еще увидишь белый рояль из шоколада в натуральную величину, на котором можно поиграть? В выставочном зале все в шоколаде и из него: животные, инструменты для ремонта, спортивный инвентарь и многое другое. Причем экспонаты можно трогать и даже играться с ними. Желающие после экскурсии могут поучаствовать в дегустации бельгийского шоколада наивысших сортов и записаться на мастер-класс по раскрашиванию шоколадных фигурок.Выставка работает с 27 декабря 2020 года по 24 февраля 2021 года в музее «Город». Цена билета: 250-350 рублейКстати, длинные январские выходные – отличный повод попробовать что-то новое, например, гончарное искусство. С 4 по 10 января каждый день в гончарной школе «Колокол» будут проводить мастер-классы для детей и взрослых. На них можно самостоятельно слепить из глины кружку, тарелку, сахарницу или подсвечник. Цена: 1000-1400 рублей.Планетарий и театрыВсе алтайские театры на праздники подготовили насыщенную программу. Можно смотреть спектакли хоть каждый день, начиная со 2 января. Планетарий тоже работает все выходные, кроме 1 января. Здесь покажут волшебные новогодние приключения незадачливой Бабы-яги в космосе и зимние сказки про лесных жителей Хрумку, Куню и Гнома-Астронома, которые пытаются разгадать загадки космоса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в Барнауле 2021: как поменяется режим работы магазинов и торговых центровНекоторые магазины в предпраздничные дни увеличили время работы (подробнее)