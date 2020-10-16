30 коров и телят спасли во время пожара на ферме в Алтайском крае

С огнем боролись больше двух часов. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Чистюнька Топчихинского района 15 октября произошел серьезный пожар на ферме. С огнем боролись больше двух часов. К счастью, из задымленного стойла успели оперативно вывести коров и телят, животные выжили, рассказали “Комсомольской Правде" –Барнаул" в краевом управлении МЧС.

Ближайшая пожарная часть находилась на расстоянии 17 километров от фермы, поэтому первой к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда Чистюньского сельсовета. В этот момент открытым огнем на большой площади полыхала крыша фермы, было плотное задымление внутри коровника.

Пожар на ферме. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Вскоре к месту происшествия подоспели профессиональные бойцы 51-й пожарно-спасательной части, также им на подмогу прибыли пожарные из воинской части и из 66-й краевой пожарной части из села Хабазино, – отметили в МЧС.

Из горящего здания вывели 30 коров и столько же телят, все они выжили. Тушение осложняли сильный порывистый ветер и распространение огня по большой площади. Для бесперебойной подачи воды использовали водонапорную башню и пожарный гидрант.

Спустя двухчасовой совместной борьбы огнеборцев, военных и добровольцев пожар удалось локализовать. Еще около 40 минут понадобилось для тушения пламени и ликвидации открытого горения.

Пожар на ферме. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Один из работников фермы во время тушения успел надышаться едким дымом. Ему оказали медпомощь, госпитализировали.

В результате пожары огнем повреждены стены и крыша фермы. Общая площадь горения составила около 300 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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