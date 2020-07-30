Впервые за четверть века. На Алтае корова Воровка родила тройню

Настоящее чудо произошло в одном из хозяйств Немецкого района в селе Шумановка. Корова по кличке Воровка родила сразу тройню – подобного здесь не видели последние 25 лет. Причем такого приплода никто из рабочего коллектива не ждал.

У матери-героини это второй отел. В первый раз она родила одну телочку, и ничего не предвещало, что в один день она станет многодетной мамой.

– Я изучала ее генетику, у нее в роду даже двойни не было. Я такое впервые за свои 25 лет работы вижу, – говорит Татьяна Ремпель, зоотехник-селекционер ООО «Эко-Продукт».

Корова Воровка. Фото: Татьяна Ремпель

Роды у Воровки были назначены двумя неделями позже, поэтому такой внезапный отел спровоцировал настоящий переполох в хозяйстве.

– Как обычно вечером я приехала на дойку. У нас все телята новорожденные в индивидуальных клеточках сидят, и перед одной такой клеткой наша доярка написала «Красавцы! Тройня!». Думаю: что за тройня?! Ничего не понимаю… – рассказывает зоотехник Татьяна Ремпель.

Вместе с осеменатором они начали осматривать коров, которые отелились. Но все, кто стоял в родительном отделении, были еще стельные. Тут пришел скотник и рассказал, что еще в 11 часов утра Воровка родила одного теленка. Новорожденного забрали в местные «ясли». Около двух часов он пришел во второй раз, смотрит – а эта буренка еще с двумя телятами стоит.

Причем здоровье у телят отменное. Обычно при многоплодии часто бывают мертворожденные животные, либо очень слабые.

– Но эти изначально были веселые, встали сразу. И корова не лежала пластом, – говорит зоотехник.

Двойни в фермерских хозяйствах – не редкость, но вот тройни – настоящее событие. В прошлом году коровой-героиней стала Зойка в Поспелихинском районе. Рабочие тогда тоже не поверили своим глазам, думали, что тут две телушки постарались.

Точно так же, как у Зойки, у Воровки родились двое бычков и одна телочка. Быкам не дают имена, а вот девочке по правилам нужно дать кличку по первой букве имени матери. Татьяна Михайловна когда-то не задумываясь дала корове имя Воровка. Не знала ведь, что она станет такой известной. До первого отела еще есть время подумать над именем.

– Волшебная, может быть, она у нас будет, – размышляет Татьяна. – Все-таки это чудо у нас произошло!

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