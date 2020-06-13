Коронавирус в Барнауле, последние новости на 14 июня 2020: рекордное число выздоровевших

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет не теми темпами, каким хотелось бы для того, чтобы вводить новый этап снятия ограничений. В регионе инфицировано 67 новых жителей. Всего с начала эпидемии зафиксировано 2726 случаев заражений.

Выздоровевших все больше

При этом, по данным краевого оперштаба, больше половины зараженных уже выздоровели - их число составляет 1470 человек. За последние сутки из больниц выписали рекодное число пациентов - 143 человека. При этом в федеральной статистике число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае почему-то равняется 38 пациентам.

Где появились новые заболевшие коронавирусом

Новые случаи заболевания зафиксировали в 21 муниципалитете. Заболели жители городов Барнаул (30 человек), Новоалтайск (5 человек), Рубцовск (5 человек), Алейск (2 человека), Камень-на-Оби (один человек).

Из районов больше всего инфицированных оказалось в Первомайском – 4 человека. В Косихинском, Кулундинском, Курьинском, Павловском, Благовещенском – по два человека, в Бурлинском, Залесовском, Ключевском, Калманском, Ребрихинском, Смоленском, Тальменском, Топчихинском, Тогульском, Угловском - по одному зараженному.

Снова умерли два человека

За последние сутки в Алтайском крае умерли два человека. Один случай не зачли в статистику по коронавирусу, а отнесли к иным причинам.

Всего с начала пандемии умерли 39 взрослых жителей региона, у которых диагностировали COVID-19. Из них 21 человек скончался именно от этой инфекции, в 16 случаях установлены иные причины смерти. Еще два находятся на экспертизе.

"Тяжелых" - больше 30 человек

Тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях региона остается 35 человек, из них на аппаратах ИВЛ находятся 13 инфицированных.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактировавших с зараженными лиц, контролируют лабораторные обследования, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфицирования.

На 13 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 788 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 143,9 тыс. человек.

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