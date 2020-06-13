2020-06-13T15:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 1470

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года
Анастасия Корягина
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В Алтайском крае выздоровело от коронавируса рекордное число пациентов. Фото: минздрав АКВ Алтайском крае выздоровело от коронавируса рекордное число пациентов. Фото: минздрав АК
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За последние сутки в Алтайском крае из больниц выписали еще 143 пациента. Это рекордное число выздоровевших за все время. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 1470 человек.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. При этом в федеральной статистике число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае почему-то равняется 38 пациентам.

Общее число заболевших на сегодняшний день составило 2726 человек. На 13 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 788 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 143,9 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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