Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 2726

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:10:41+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июня 2020 года выросло на 67 человек и составило 2726 случаев инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи зафиксировали в Барнауле (30 человек), Новоалтайске (5 человек), Рубцовске (5 человек), Алейске (2 человека), Камне-на-Оби (один человек) и следующих районах:

- Первомайский – 4 человека,

- Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Благовещенский – по два человека,

- Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский - по одному зараженному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактировавших с зараженными лиц, контролируют лабораторные обследования, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфицирования.

В Telegram-каналах сообщается, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции предстоит закрытие очередной барнаульской больницы - №8. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU