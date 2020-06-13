2020-06-13T12:13:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 39

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года
Анастасия Корягина
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Два смертельных случая пока находятся на экспертизе. Фото: минздрав Алтайского краяДва смертельных случая пока находятся на экспертизе. Фото: минздрав Алтайского края
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В Алтайском крае по состоянию на 13 июня умерли 39 взрослых пациентов с коронавирусом. Из них 21 человек скончался именно от COVID-19, в 16 случаях установлены иные причины смерти, два находятся на экспертизе.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов. Один из них отнесен к иным причинам.

Тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях региона остается 35 человек, из них на аппаратах ИВЛ находятся 13 инфицированных.

Напомним, 12 июня умер главный врач Железнодорожной больницы Александр Зальцман. Причиной его смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции.

В соцсетях сообщают, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции предстоит закрытие очередной барнаульской больницы - №8. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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