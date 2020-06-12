Главный врач барнаульской Железнодорожной больницы умер от коронавируса

Главврач барнаульской Железнодорожной больницы Александр Зальцман умер от COVID-19. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы N5. Минздрав Алтайского края сообщил, что причиной смерти стало тяжелое течение болезни. 25 лет Зальцман отдал медицине, но его самого не смогли спасти от коронавируса.

Александр Григорьевич носил звание заслуженного врача РФ, был доктором наук и врачом высшей категории. Зальцман родился в 1995 году, в 1979 окончил лечебное дело в Алтайском медуниверситете. Сразу же пошел работать терапевтом в Смоленскую районную больницу. Затем в Барнауле поработал и врачом-кардиологом, и заведующим поликлиники, и заместителем главврача. С 1992 года был назначен главным врачом Железнодорожной больницы.

Александр Зальцман, по словам коллег, был строгим, но справедливым руководителем. Он всегда ценил знания своих подчиненных и много внимания уделял повышению их квалификации. Зальцман понимал, как важно использовать в лечении современные подходы, чтобы максимально быстро и качественно помогать пациентам. Он всегда умел четко поставить задачи. Именно благодаря его организаторским способностям Железнодорожная больница стала одним из крупнейших лечебно-профилактических учреждений Сибири, а в отдельных направлениях – лучшей в России.

Александр Григорьевич требовал от сотрудников чуткого отношения к своим пациентам. Отзывчивость и ответственность вкупе с профессионализмом, по его мнению, были залогом выздоровления человека.

Конечно же, большое внимание он уделял здоровью железнодорожников. Под его руководством разработали и внедрили организационную модель единой профилактической среды в РЖД. В итоге снизилась заболеваемость среди машинистов поездов.

Коммуникабельность, профессионализм, умение принимать верные решения, эмоциональная устойчивость, ответственность перед людьми и профессией – за эти качества его любили пациенты и коллеги. Коронавирус забрал жизнь чуткого, умного и ответственного человека, профессионального врача и талантливого руководителя.

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