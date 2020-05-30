2020-05-30T06:18:59+03:00
Происшествия

Во время задержания мэр Славгорода пытался избавиться от денег

Его поймали на взятке в особо крупном размере
Иван ОЛЕКСЮК
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Задержание Горбунова.Задержание Горбунова.Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"
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Силовики в масках положили накануне славгородского мэра Сергея Горбунова лицом в пол. Против него возбудили уголовное дело за взяточничество, причем в особо крупном размере.

Как пишет региональный Следком, предварительно, мэр получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из организаций за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.

В ходе задержания чиновник попытался избавиться от денег, но ему не позволили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). При самом неудачном судебном исходе ему грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет или без такового.

Тем временем, в правительстве региона назначили на место задержанного градоначальника временно исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрия Петракова.

В последнее время чиновники то и дело становятся фигурантами уголовных дел, связанных со взятками. Недавно задержали теперь уже бывшего алтайского замминистра по ЖКХ Андрея Голубцова. Он неожиданно уволился по собственному желанию незадолго до задержания.

Задержания замминистра Андрея Голубцова.

По данным следствия, Голубцов получил взятку в сумме 2 млн рублей от директора одной из организаций, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова возбудили по подозрению в присвоении, растрате и получении взятки.

Дело барнаульского чиновника Алексея Каретникова (в центре) передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело барнаульского чиновника Алексея Каретникова (в центре) передали в судФото: Олег УКЛАДОВ

Бывший замгубернатора Юрий Денисов отправился за решетку на восемь лет, а его жена, как посредник, отделалась условным сроком. В общей сложности Денисовым было получено более 2,5 млн рублей.

Юрий Денисов Фото: Олег УКЛАДОВ

Юрий ДенисовФото: Олег УКЛАДОВ

На шесть лет колонии общего режима осудили Максима Савинцева, сына бывшего главы администрации Барнаула. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Савинцев через управляющую компанию совершал махинации с платежами за коммуналку.

Максим Савинцев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Максим СавинцевФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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