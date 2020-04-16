Алтайские силовики проводят обыски в Минстрое: проверяют кабинет бывшего замминистра по ЖКХ

Алтайские силовики проводят оперативные мероприятия в Минстрое региона: правоохранители обыскивают кабинет уволившегося неделю назад замминистра Андрея Голубцова. Напомним, экс-чиновник занимался вопросами ЖКХ.

В некоторых СМИ появились неподтвержденные данные, что Голубцов и вовсе уже задержан в ночь на 16 апреля.

В Минстрое подтвердили, что с утра в здании пр. Ленина, 8 работают полицейские. Как сообщает «Банкфакс», обыски совместно проводят сотрудники алтайского ФСБ и Следственного комитета. Больше всего силовиков интересует газификация многоквартирных и частных домов в регионе.

Ранее сообщалось, что нестыковки в документах обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Возбуждено уголовное дело.

Кстати, 10 апреля стало известно, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На сегодняшний день бывший замминистра уже не работает в ведомстве.

Как сообщил краевой Следственный комитет, Андрей Голубцов получил 2 миллиона рублей от директора одной из компаний. Фирма занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятку дали за определение ООО как подрядчика выполнения работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

С 16 апреля заместитель министра задержан по ст. 91 УПК РФ, по месту его жительства и работы следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по краю провели обыски. Следователи собирают доказательства по уголовному делу. Скоро решится вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Досье

Голубцов Андрей Николаевич родился 12 августа 1969 года в Барнауле, ему 50 лет. Закончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1992 году: работал в сельскохозяйственных организациях региона по основной профессии. С 1996 года работал в жилищно-коммунальном управлении Научного городка, в 2003 году возглавил Научногородокскую поселковую администрацию Ленинского района г. Барнаула.

В 2010 году Голубцов стал заместителем начальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, в 2014-ом он возглавил управление. Должность заместителя руководителя Минстроя Голубцов получил в 2019 году.

Женат, имеет троих детей.

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