2020-05-29T11:20:03+03:00
Происшествия

Появилось фото задержания мэра Славгорода

Сергея Горбунова подозревают в получении взятки
Иван ОЛЕКСЮК
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Задержание мэраЗадержание мэраФото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"
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29 мая, по предварительным данным, задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов. Факт оперативно-розыскных мероприятий на месте подтвердили в краевом Следкоме, но от дальнейших комментариев отказались до выяснения всех причин.

Как пишет «Толк», осуществляли задержание сотрудники антикоррупционного отдела полиции. Фото опубликовано в телеграм-канале «Unusual Crimes Barnaul». По данным паблика, причина задержания может быть связана с получением взятки в виде откатов за содействие в получение тендера на закупку угля. Предположительная сумма взятки составила около 2 млн рублей.

Задержание мэра Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

Задержание мэраФото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

Досье «КП»

Сергей Горбунов родился 8 сентября 1971.

slavgorod_gorbunovslavgorod_gorbunov
Сергей Горбунов
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В 1993 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище им. Маршала Советского Союза Кошевого П.К.

В 2000 году - Барнаульский юридический институт МВД России

В 2011 году - Академию управления МВД России.

С 1998 работал в органах внутренних дел, начинал стажером, закончил начальником отдела МВД России, дослужившись до звания полковника. Был награжден медалями «За отличие в службе» 1,2 и 3 степени, «За доблесть в службе».

До 2018 года возглавлял Славгородский, затем Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД России Алтайского края.

В июне 2018 года избран главой города Славгорода Алтайского края.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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