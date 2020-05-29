Появилось фото задержания мэра Славгорода
29 мая, по предварительным данным, задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов. Факт оперативно-розыскных мероприятий на месте подтвердили в краевом Следкоме, но от дальнейших комментариев отказались до выяснения всех причин.
Как пишет «Толк», осуществляли задержание сотрудники антикоррупционного отдела полиции. Фото опубликовано в телеграм-канале «Unusual Crimes Barnaul». По данным паблика, причина задержания может быть связана с получением взятки в виде откатов за содействие в получение тендера на закупку угля. Предположительная сумма взятки составила около 2 млн рублей.
Задержание мэраФото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"
Досье «КП»
Сергей Горбунов родился 8 сентября 1971.
В 1993 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище им. Маршала Советского Союза Кошевого П.К.
В 2000 году - Барнаульский юридический институт МВД России
В 2011 году - Академию управления МВД России.
С 1998 работал в органах внутренних дел, начинал стажером, закончил начальником отдела МВД России, дослужившись до звания полковника. Был награжден медалями «За отличие в службе» 1,2 и 3 степени, «За доблесть в службе».
До 2018 года возглавлял Славгородский, затем Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД России Алтайского края.
В июне 2018 года избран главой города Славгорода Алтайского края.
Женат, имеет двух сыновей и дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU