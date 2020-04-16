Появилось видео задержания бывшего замминистра по ЖКХ Андрея Голубцова

Появилось видео задержания бывшего алтайского замминистра по ЖКХ Андрея Голубцова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. На записи видно, как сотрудники ФСБ, Следкома и полиции пришли в квартиру экс-чиновника (на днях он написал заявление по собственному желанию) и надевают на него наручники.

По данным следствия, Голубцов получил взятку в сумме 2 млн рублей от директора одной из организаций, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

Задержания замминистра Андрея Голубцова.

По сути, деньги могли оказаться откатом за то, что организация получит заказ на капремонт объектов теплоснабжения и муниципальные контракты, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время заместитель министра задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по месту его жительства и работы следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски.

- Следователями осуществляются неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет региональный Следком.