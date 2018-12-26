Сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева досрочно вышел на свободу

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-26T11:39:15+03:00

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Максим Савинцев (сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева), осужденный по делу УК «Доверие», досрочно вышел на свободу из томской колонии.

Как сообщает «ПолитСибРу», срок его заключения истекал в конце января 2019-го. Но он вышел в октябре 2018-го. Сначала Савинцев-младший отбывал наказание в рубцовской колонии № 5, а в сентябре 2017-го был этапирован в томскую ИК № 3. Ходатайство на УДО он подал в августе 2018-го.

- Досрочное освобождение стало возможным благодаря новой схеме зачета дней в СИЗО в срок наказания. День содержания под стражей приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении, - отмечает издание.

В целом Максим Савинцев провел в заключении около двух лет - это примерно три года по новым правилам. Таким образом, соблюдено главное условие для УДО – отбытие более половины срока наказания. При этом важным условием является характеристика от администрации колонии.

Напомним, Савинцев признали виновным в мошенничестве, присвоении и растрате. Он выкупил по заниженной цене акции управляющей компании «Доверие», чем нанёс ущерб бюджету города. Его осудили в ноябре 2016-го и приговорили сначала к шести годам колонии, а потом краевой суд смягчил наказание до пяти лет.

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В ноябре 2011 года Савинцев решил выкупить акции ОАО "УК "Доверие" по заниженной стоимости. Компания стоила на тот момент более 30 млн рублей. В октябре 2013 года он стал владельцем 100% акций. Ущерб от мошеннических действий следователи позже оценили в 19 млн рублей (подробнее)