2020-04-25T07:57:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В закрытом на карантин Змеиногорске развернули инфекционный госпиталь

В город отправили главврача из Рубцовска и дополнительную группу медиков
Анастасия Корягина
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ЦРБ Змеиногорска. Фото: минздрав Алтайского краяЦРБ Змеиногорска. Фото: минздрав Алтайского края
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24 апреля в Змеиногорске оперативно развернули инфекционный госпиталь на базе местной ЦРБ для новых заболевших коронавирусом. В медучреждении имеется 100 койко-мест и шесть мест для тяжелобольных с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Также в Змеиногорск направили дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать помощь коллегам будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.

Руководителем медицинской группы станет главный врач Городской больницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин. Он уже прибыл в Змеиногорск.

Напомним, 24 апреля на территории Змеиногорского района ввели карантин — въезд и выезд закрыты. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике, который находится недалеко от города. Заболели 39 человек — они проходят лечение в Рубцовске, болезнь подозревают у еще 50 рабочих. Также диагноз подтвердили у еще трех жителей города, не работающих на руднике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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