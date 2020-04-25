В закрытом на карантин Змеиногорске развернули инфекционный госпиталь
24 апреля в Змеиногорске оперативно развернули инфекционный госпиталь на базе местной ЦРБ для новых заболевших коронавирусом. В медучреждении имеется 100 койко-мест и шесть мест для тяжелобольных с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.
Также в Змеиногорск направили дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать помощь коллегам будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.
Руководителем медицинской группы станет главный врач Городской больницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин. Он уже прибыл в Змеиногорск.
Напомним, 24 апреля на территории Змеиногорского района ввели карантин — въезд и выезд закрыты. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике, который находится недалеко от города. Заболели 39 человек — они проходят лечение в Рубцовске, болезнь подозревают у еще 50 рабочих. Также диагноз подтвердили у еще трех жителей города, не работающих на руднике.
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ИСТОЧНИК KP.RU