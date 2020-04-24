Власти Алтайского края обязали самоизолироваться приезжих из других регионов

24 Апр 2020 2020-04-24T15:39:48+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по противодействию коронавирусу. Теперь все приезжающие в регион из других субъектов РФ любыми видами транспорта должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, сообщает официальный сайт региона.

Из документа следует, что исключение составляют прибывшие из Москвы, такие требования к ним ввели ранее, а также следующие транзитом через территорию края и грузоперевозчики.

Все гости Алтайского края в должны позвонить по телефону горячей линии 112 и назвать регион отбытия, местоположение, дату прибытия. Также следует оставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания.

Кроме того, прибывшие должны уйти на домашнюю самоизоляцию на 14 дней со дня приезда, если есть прописка в регионе. Если ее нет, то изолироваться следует по месту прибытия.

Все организации региона, которым разрешено работать, должны строго руководствоваться всеми правилами по профилактике коронавируса. Кроме того, нужно обеспечить двухнедельную самоизоляцию сотрудникам, прибывающим в регион для работы.

В новой редакции указа содержится рекомендация для органов местного самоуправления – о проведении мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе на 24 апреля составило 152, в том числе у 13 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU