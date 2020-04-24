Коронавирус в Барнауле, последние новости на 25 апреля 2020: первый умерший от COVID-19 и самоизоляция приезжих

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 25 апреля 2020 года выглядят следующим образом - в Алтайском крае зафиксировали первый случай смерти от COVID-19, а приезжих из других регионов обязали самоизолироваться на 14 дней.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 152, в том числе у 13 детей. Из числа заболевших 61 барнаулец, еще 91 человек – жители других территорий Алтайского края, сообщили в оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Первый умерший от коронавируса

Как мы сообщали ранее, в Алтайском крае в ночь на 24 апреля умер заболевший коронавирусом - мужчина 1963 года рождения.

Погибший проживал в селе Логовское Первомайского района. Первой зараженной в небольшом поселении стала его жена, которая работала в барнаульской горбольнице №5, где сейчас организован госпиталь. Женщину после выздоровления выписали 23 апреля, а вот у мужа здоровье сильно пошатнулось.

- Мужчина на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, это значительно осложняло лечение инфекции, - отметили в Оперштабе региона.

Самоизоляция для приезжих

Напомним, все приезжающие в регион из других субъектов РФ любыми видами транспорта должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Исключение составляют прибывшие из Москвы, такие требования к ним ввели ранее, а также следующие транзитом через территорию края и грузоперевозчики.

Все гости Алтайского края в должны позвонить по телефону горячей линии 112 и назвать регион отбытия, местоположение, дату прибытия. Также следует оставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания.

Змеиногорский район закрыт на карантин

В связи со сложившейся обстановкой правительство региона приняло экстренные меры, чтобы не допустить распространения инфекции - 24 апреля 2020 года закрыт въезд в Змеиногорский район и выезд из него. На границах будут установлены круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Подробнее можно прочесть здесь.

Губернатор Виктор Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать помощь коллегам будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.

На базе ЦРБ Змеиногорска развернули инфекционный госпиталь. Оборудовали 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые выздоровевшие

24 апреля стало известно, что в Алтайском крае выздоровели еще 3 человека, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 18 пациентов, один из них - ребенок. Лечение они проходили в горбольницах №5 и №11. Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть лечебные учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае на базе роддома работает инфекционный госпиталь

Там уже лечат пациентов (подробнее)