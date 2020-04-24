Закрытие Змеиногорского района на въезд и выезд из-за коронавиурса: как разрешено перемещаться и кому положены спецпропуска

Закрытие Змеиногорска введено 24 апреля. Район закрывают для въезда и выезда. Постановление Правительства Алтайского края о введении карантина в Змеиногорском районе будет подписано в ближайшие часы. Причина – массовая вспышка коронавируса.

- На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО «Сибирь-Полиметаллы» режим карантина будет установлен особенно жестко, - отметил в ходе совещания Виктор Томенко. - Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

Напомним, 17 апреля у одного из работников Корбалихинского рудника под Змеиногорском выявили коронавирус. Заболевшим оказался вахтовик. Мужчина приехал работать на рудник 31 марта из Республики Башкортостан, проживал в общежитии. 10 апреля он попал в больницу с внебольничной пневмонией. После этого случая на инфекцию начали проверять всех, кто с ним контактировал. В итоге коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника. Сейчас 34 из них находятся под наблюдением в Рубцовской ЦРБ, остальные (те, у кого были выявлены признаки заболевания) проходят лечение в горбольнице № 5 Барнаула. Кроме того, еще 32 сотрудника рудника, контактирующих с больным, но с отрицательным анализом, поместили на карантин в обсерватор местной гостиницы «Алиса». Также некоторые работники находятся на обсервации в общежитии.

Вечером 23 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором было объявлено о еще 50 потенциальных носителях коронавируса в Змеиногорском районе. Сделанный им тест показал положительный результат. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора. Все «подозрительные» контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Пропускной режим

В связи со сложившейся обстановкой правительство региона приняло экстренные меры, чтобы не допустить распространения инфекции - 24 апреля 2020 года закрыт въезд в Змеиногорский район и выезд из него. На границах будут установлены круглосуточные контрольно-пропускные пункты.

Пересечь границу Змеиногорского района, несмотря закрытие на въезд и выезд из-за коронавиурса, смогут те, кто имеет специальный пропуск (выдавать его будет администрация района), машины экстренных служб и транзитный транспорт. Причем транзитникам запрещено совершать остановку и стоянку на территории района, за исключением аварийной остановки.

Запрет на выход из дома

Жителям района и тем, кто оказался там, запрещено покидать места проживания. Все жители, за исключением тех, кому, согласно указу губернатора, разрешено работать (фармацевты, продавцы продуктовых магазинов и т.д.), должны оставаться дома, перемещаться по территории района даже на машине тоже запрещено.

Также можно будет вынести мусор и дойти до ближайшей аптеки или магазину. Животных разрешено выгуливать не дальше 100 метров от дома. Выходить на улицы смогут и те, кто ухаживает за больными или недееспособными людьми.

Обязательно соблюдение дистанции не менее полутора метров. Перемещаться можно будет исключительно в масках или респираторах.

Как будут работать организации

По словам Губернатора, в районе будет приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые ранее получили разрешение по Постановлению Правительства Алтайского края № 150. При этом предприятия непрерывного цикла, а также другие, обозначенные в Указе Президента № 239 от 2 апреля, продолжат работать.

Запрет не распространяется:

- на непрерывно действующие организации, медработников, аптекарей и тех, кто обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости.

- тех, кто задействован в условиях чрезвычайных обстоятельств или при угрозе распространения заболевания.

- работников предприятий, осуществляющих неотложный ремонт и погрузочно-разгрузочные работы.

- Госслужащих и муниципальных служащих, работников организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).