В Алтайском крае на базе роддома работает инфекционный госпиталь
В Бийске на базе роддома Городской больницы № 2 развернули инфекционный госпиталь.Там уже находятся шесть пациентов с легкой степенью тяжести, сказано на странице Минздрава Алтайского края в Instagram.
Пока в госпитале будет лечить людей с легкой и средней степенью тяжести, всех тяжелых больных будут переводить в Городскую больницу № 5 Барнаула. В лечении пациентов с легкой степенью COVID-19 задействованы, в первую очередь, терапевты, при средней и тяжелой – инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи.
Всего в больнице подготовили 132 койки, 46 из них – реанимационные, к 92 подведен кислород.
- Пока больница справляется своими силами, при необходимости консультируются с краевыми специалистами. При увеличении количества больных есть возможность привлечь медицинских работников из других лечебных учреждений края, - отмечают в региональном Минздраве.
Там добавили, что госпиталь обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты и лекарствами. Схемы лечения основаны на рекомендациях Минздрава России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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