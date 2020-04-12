Коронавирус в Барнауле, последние новости на 13 апреля 2020: трое человек выздоровели, в школах начинается удаленка

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 апреля 2020 составило 34 человека, троих уже выписали из больницы. По данным Оперативного штаба региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, трое человек уже выздоровели и отправились домой. Остальные пока находятся на лечении в больницах.

Вирус продолжает захватывать все больше районов края. Если ранее больные были выявлены лишь в Барнауле, то теперь заражение инфекции зафиксировано в Рубцовске, Заринске, поселке Комсомольский (Павловск), селе Логовское Первомайского района и селе Крутиха Крутихинского района. В СМИ сообщается и о случае в Бийске, но официальной информации, подтверждения или опровержения, пока нет.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в крае находятся 895 человек, 886 из них – граждане РФ, девять – иностранцы. Снято с наблюдения 5317 человек. Всего в крае обследовали более 9 тысяч человек на наличие инфекции.

27 человек проходят лечение в инфекционном отделении барнаульской больницы №5, четверо больных – в инфекционном отделении горбольницы №11, из них три ребенка.

На контроле по самоизоляции состоят 895 граждан. Полицейские провели более 30 тыс. проверок соблюдения режима. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, зарегистрировано 585 материалов проверки по фактам нарушения режима, 175 материалов проверки по фактам нарушения указа губернатора Виктора Томенко, составлено 10 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Образование

С 13 начинается дистанционное обучение в школах Алтайского края. В таком формате дети будут учиться до 30 апреля.

В детских садах до конца текущего месяца создаются дежурные группы. В каждой из них не больше 12 воспитанников. Чтобы ребенок попал в дежурную группу, родители должны предоставить с места работы справки, подтверждающие необходимость работы в период с 6 по 30 апреля. Организована работа 251 детских садов.

Социальная поддержка

Как сообщает минсоцзащиты региона, выплата денег по всем мерам социальной поддержки производится в штатном режиме. Продление таких выплат, как субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное пособие на ребенка проводится в автоматическом режиме, без посещения. За сутки 1764 пожилым гражданам и инвалидам доставлены продукты питания, лекарства. 155 из них оплачены услуги ЖКХ.

Продуктовый запас

По данным мониторинга Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на рынке края отмечается стабильный уровень потребительского спроса. Ведомство ежедневно мониторит спрос и цены на 52 товара.

- Товары на полках представлены в ассортименте. Запасы имеются. Наибольший рост цен отмечается на яблоки, яйцо куриное (в пределах 1 %), - сообщает управление.

Средства защиты

В городе по инициативе предпринимателей открылись пункты бесплатной раздачи одноразовых медицинских масок. Всего в городе 15 точек, где можно бесплатно получить маску, но не больше двух штук в руки. Платить за них не нужно.

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