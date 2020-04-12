2020-04-12T12:41:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусом

Предположительно, коронавирусом заразился молодой человек, прилетевший из Москвы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусомВ Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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В СМИ появилась информация о первом случае заболевания коронавирусом в Бийске. Кроме того, информацию о первом заболевшем разместила бийский инфекционист Лариса Фоминская в статусе в WhatsApp. Однако в сводке Оперативного штаба по коронавирусу в крае на 12 апреля такой случай не указан.

Информацию о первом заболевшем разместила Лариса Фоминская. Скриншот WhatsApp

Информацию о первом заболевшем разместила Лариса Фоминская. Скриншот WhatsApp

- Подтвердился первый случай COVID-19 в Бийске. Пациент переводится госпиталь города Барнаула. Бийчане, соблюдайте меры предосторожности и берегите себя и близких! Вместе справимся с любыми преградами, - говорится в статусе Ларисы Фоминской.

По информации «Бийского рабочего», специалисты отрабатывают все контакты молодого человека. Есть данные, что он прилетел из Москвы в Новосибирск, оттуда приехал в Бийск в гости к матери.

Напомним, по данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, число зараженных инфекцией на 12 апреля 2020 года составляет 34. Трое из этого числа уже выписаны из больницы. Пятеро новых заболевших, выявленных за минувшие сутки, являются жителями Барнаула, Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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