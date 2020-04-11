Школьная удаленка: как организовать учебный процесс

Вот и кончилось нечаянное счастье в виде затянувшихся каникул алтайских школьников – пора вливаться в учебный процесс. Правда, вместо привычных парт алтайских школьников ждет удаленка. Уроки начнутся с 13 апреля, подготовка к новой системе практически завершена. В последнем онлайн-совещании приняли участие более 1 тыс. директоров школ.

- Главное – не остановить учебный процесс, использовать опыт регионов и уже сегодня быть на 95% готовыми к реализации удалённого обучения. В четверг вечером каждый родитель должен знать, что он будет делать в понедельник, 13 апреля, – сказал министр образования края Максим Костенко.

Учителя тоже будут преподавать не из школ, а из дома. Почти у всех уже подготовлены рабочие места – пробное подключение назначено на 11 апреля. В настоящее время разработаны четыре модели дистанционного обучения.

Есть гаджеты и интернет

В этом случае все просто – дома есть быстрый интернет и гаджеты – поэтому вопроса получения домашнего задания и доступа к информационным ресурсам возникнуть не должно. Школьники будут выполнять задания, сбрасывать их на проверку и получать обратную связь, а педагоги – разъяснять сложные моменты и объяснять непонятные темы.

Есть гаджеты и интернет. Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Есть интернет, нет компьютера

Бывает ведь, что компьютер дома на ладан дышит или вовсе от непривычной нагрузки вышел из строя. Но если есть интернет, то смотреть уроки можно через телефон, выходить на связь по скайпу и пользоваться почтой. А домашку делать по-старинке – в тетради.

- Нет ничего страшного, если домашняя работа будет проверена позже. В нашей школе мы разложили на первом этаже папочки, где распечатали все задания, которые ребята смогут выполнять. Это на тот случай, если нет возможности распечатать их дома, - говорит учитель русского языка и литературы СОШ №53 с отдельным изучением углубленных предметов Юлия Галкина.

Есть интернет, нет компьютера. Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Есть компьютер, нет интернета

Это тоже не проблема, задания и учебный материал можно скачать на флэшку в школе или с подключенного к сети компьютера. А потом также отправлять выполненные задания на проверку.

Есть компьютер, нет интернета. Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Нет гаджетов и интернета

Зато остались старые добрые учебники, на которых выросло не одно поколение. А если что непонятно – звоните учителю, который поможет решить возникшие трудности.

- Новые условия потребуют изменения в рабочих программах и учебных планах. Важно следить за безопасностью детей, особенно находящихся в сложных социальных условиях, – и это задача классных руководителей, которые через чаты, электронную почту, скайп, телефоны родителей будут осуществлять контроль за детьми и общение с учителями-предметниками. Важно также дозированно раздавать домашние задания, - считает замминистра Лариса Тернова.

Нет гаджетов и интернета. Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Электронный журнал

К электронному журналу уже давно все привыкли, поэтому никаких сложностей это вызвать не должно – заходите на портал (школы могут работать на разных площадках), смотрите объявления, что задали и делаете уроки.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Образовательные ресурсы

Российская электронная школа

Группа компаний «Просвещение»

Библиотека МЭШ

Российский учебник Lecta

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)

Яндекс-учебник

Учи.ру

Глобальная школьная лаборатория

«Урок цифры»

Решу ЕГЭ

Якласс

Портал «Цифровое образование»

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Автоматизированная информационная система Алтайского края «Сетевой край. Образование»

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Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Мы справимся

«Сегодня дети должны особенно чувствовать любовь и поддержку взрослых»

Юлия Галкина, директор школы №53 города Барнаула:

- Продлённые каникулы дали нам возможность хорошо подготовиться. Не беспокойтесь, что дети отстанут по школьной программе. Сегодня все школьники оказались в этих условиях. Когда мы вернёмся в классы, мы поможем им восполнить пробелы, которые, возможно, возникнут в этот непростой период.

Нашим детям сейчас тоже сложно, в такой ситуации они оказались впервые. Мы, взрослые, должны сделать всё возможное, чтобы они не чувствовали постоянное напряжение и беспокойство, сохранить их психологическое здоровье. Именно сегодня они должны особенно чувствовать любовь и поддержку взрослых.

Смело обращайтесь к классному руководителю, который держит связь со всеми учителями-предметниками. Если не будет связи, есть мобильная связь или стационарный телефон. Все задания будут размещены на сайте школы, АИС «Сетевой регион.Образование», а также в бумажном варианте на первом этаже школы.

Не паникуйте, не переживайте, есть горячая линия. Также вы сможете через классного руководителя обратиться к любому учителю-предметнику и администрации школы. Уверена, что мы с вами справимся с этой ситуацией и проживём все трудности.