Число заболевших коронавирусом на Алтае на 12 апреля 2020 года составило 34
Число заболевших коронавирусом на Алтае на 12 апреля 2020 года увеличилось до 34. За сутки подтвердили еще пять новых случаев.
Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, сейчас общее число заболевших инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, трое из них – дети. Два новых случая выявлены среди жителей Барнаула, еще два - из Первомайского и Крутихинского районов, один случай подтвержден в Рубцовске. Двое нововыявленных контактировали с ранее заболевшими.
- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Накануне из стационара Барнаула выписан ещё один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся, - сообщается в оперштабе.
Всего в крае на инфекцию обследован 9731 человек. Медики продолжают наблюдение за 895 людьми.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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