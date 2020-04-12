2020-04-12T07:55:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Алтае на 12 апреля 2020 года составило 34

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 апреля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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За сутки подтвердили еще пять новых случаевЗа сутки подтвердили еще пять новых случаевФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом на Алтае на 12 апреля 2020 года увеличилось до 34. За сутки подтвердили еще пять новых случаев.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, сейчас общее число заболевших инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, трое из них – дети. Два новых случая выявлены среди жителей Барнаула, еще два - из Первомайского и Крутихинского районов, один случай подтвержден в Рубцовске. Двое нововыявленных контактировали с ранее заболевшими.

- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Накануне из стационара Барнаула выписан ещё один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся, - сообщается в оперштабе.

Всего в крае на инфекцию обследован 9731 человек. Медики продолжают наблюдение за 895 людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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