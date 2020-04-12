Совершенно бесплатно! В Барнауле раздают медицинские маски

В Барнауле открылись пункты бесплатной выдачи масок населению. Как сообщается на сайте бесплатные маски.рф, раздачу масок организовали местные предприниматели.

Всего в городе 15 точек, где можно бесплатно получить одноразовую защитную маску, но не более двух штук в руки за раз. Чтобы получить средство защиты, платить абсолютно не нужно, достаточно лишь попросить её у сотрудника. Все пункты выдачи организованы на базе магазинов. На сайте можно посмотреть остаток масок в магазинах, и в некоторых, по данным на 12 апреля, они уже закончились. В целом, список всех магазинов, участвующих в бесплатной раздаче, выглядит так:

- Магазин «Бако», ул. Власихинская, 152а

- Сервисный центр Apple Android, ул. Северо-западная, 25

- «Теремок», магазин детских товаров, ул. Ускова, 23

- Аптека «Исида», ул. Партизанская, 132

- «Гурман», продуктовый магазин, ул. Крупской, 107а

- «Новэкс» по адресам: ул. 80-ой Гвардейской дивизии, 34; ул. Юрина, 118; ул. Северо-западная, 163; ул. Калинина, 16в; ул. Челюскинцев, 71; ул. Г. Исакова, 243; ул. Гущина, 154д; ул. Г. Титова, 13; ул. А. Петрова, 227а; ул. 40 лет Октября, 3а.

- Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашей команде. Нам нужны готовые маски, финансирование для заказа и пошива новых партий, экспедиторы для развоза масок по пунктам выдачи, новые пункты выдачи, - говорится на сайте.

Всего планируется выдать 10 тысяч медицинских масок. Сейчас выдано уже 950 штук.

Напомним, медицинские маски исчезли из аптек Барнаула еще в начале года: люди массово начали их скупать из-за всплеска ОРВИ, а также из-за угрозы коронавируса. Если маски где-то и оставались, то цены на них вырастали на глазах. Сейчас многие начали шить маски из тканей: некоторые на этом зарабатывают, а кто-то и вовсе раздает бесплатно.

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