Похудевшая до 17 килограммов Кристина Корягина показала детские фотографии

Кристина Корягина из Барнаула, которая много лет страдает анорексией, показала детские фотографии. Девушка выставила фото со своей младшей сестрой. Кристине на нем десять лет, а сестре – четыре года.

Девушка присоединилась к флэшмобу, набирающего популярность в социальных сетях: за лайк чужой фотографии многолетней давности, нужно выложить свой старый снимок.

Кристина вместе с сестрой/ скрин публикации в Инстаграме

Напомним, Кристине Корягиной 28 лет, об ее истории стало известно пару лет назад – девушка похудела до 17 килограммов. Ей пытались помочь врачи, и она даже начала набирать вес, но после обрушевшейся на нее «популярности» девушка закрылась от СМИ и перестала отвечать на вопросы о своем самочувствии.

У Корягиной два высших образования, красный диплом юриста, но работать она не может – из-за худобы девушка лежит дома и едва ходит.

Терять вес Кристина начала еще в 9 лет – днем легко могла обходиться яблоком или кусочком банана. Причем девушка говорит, что никогда не хотела худеть – скорее боялась располнеть.

Кристина вместе с сестрой/ скрин публикации в Инстаграме

- В детстве меня еще могли заставить поесть. Все начало усугубляться в 11 классе перед сдачей ЕГЭ. Мне нужна была золотая медаль, я забывала есть, могла по несколько дней жить на одной воде. Но все равно тогда я еще весила 29-30 килограмм, - рассказывала Кристина.

Помочь девушке брался известный доктор главный психиатр Нижегородской области Ян Голанд. Тогда говорилось, чтобы победить болезнь, может потребоваться три-четыре года.

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