2019-03-18T12:51:18+03:00
Общество

Больная анорексией Кристина Корягина заметно похорошела

Накануне девушка отметила свое 27-летие
Дарья САВЕНКО
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Скриншот с ИнстаграмаСкриншот с Инстаграма
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Жительница Барнаула Кристина Корягина, ставшая известной из-за своего веса в 17 килограмм, накануне отпраздновала день рождения. Помимо родных и близких, с 27-летием девушку поздравили подписчики ее страницы в Instagram, а также друзья из шоу-бизнесса.

Подруга Кристины, звезда «Дома-2» и блогер Мария Кохно записала для девушки видеопоздравление и опубликовала его в своем аккаунте Instagram.

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Дорогая моя девочка @kikanakris с днём рождения!
4151 отметок «Нравится»78 комментариевInstagram

- Кристиночка, моя дорогая, поздравляю тебя с Днем Рождения. Очень тебя люблю. Ты навсегда мой родной человечек и все у тебя будет шикарно, - сказала Кохно.

Позже она добавила пост: «После того, что мы с тобой пережили, наша связь останется навсегда. Я надеюсь, что ты поняла благодаря нашим усилиям, что в погоне за мнимыми идеалами можно потерять самое ценное – жизнь. Кристина, счастья тебе, здоровья, любви. Будь сильной. Мы с тобой».

Поздравила Кристину и бывшая барабанщица группы «Ранетки» Лера Козлова, которая поддерживает девушку.

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Кристина, Лера, Маша
760 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

- Девочка моя нежная, с Днем Рождения! Жду нашей встречи, чтобы скорее тебя обнять! Люблю! Пусть все необходимое для счастья твоего исполнится. Мамочку поцелуй от меня, спасибо за такую прекрасную дочку, - написала Лера, опубликовав фотографию, где она и Кохно сидят рядом с Кристиной.

Позже Кристина опубликовала на своей странице фотографию букета цветов от Леры. Под фотографиями девушки с праздника свои поздравления оставили свыше 150 человек. Под всеми комментариями именинница поставила «лайк», а на некоторые даже ответила.

Кристина не общается журналистами и не говорит о своей анорексии, поэтому, сколько она весит сейчас – не известно. Однако, судя по опубликованной пару дней назад фотографии, девушка похорошела: скулы не выпирают уже так сильно, нос не кажется таким острым, а глаза – впавшими. Многие в комментариях отметили, что девушка стала выглядеть лучше, и пожелали двигаться в этом же направлении. В ноябре стало известно, что Кристина поправилась с 17 до 21 килограмма. Не исключено, что в последние месяцы девушка еще набрала в весе, что ей, несомненно, идет на пользу.

kikanakriskikanakris
Семья Кристины
1087 отметок «Нравится»35 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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