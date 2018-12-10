Истощенная Кристина Корягина поддержала близняшек, которые борются с анорексией

Кристина Корягина из Барнаула, которая чуть не умерла от анорексии, постепенно набирает вес. Достижениями своей подопечной в Инстаграме делится блогер и звезда «Дома-2» Мария Кохно (напомним, Маша тоже болела анорексией, а вылечившись, начала помогать страдающим этим недугом, в том числе и Кристине).

- Сейчас я продолжаю свое лечение , - говорит Кристина в видеообращении. - Вес потихоньку набираю, но очень тяжело, так как в моем организме иногда бывают сбои. Но я буду продолжать свое дальнейшее лечение и стараться набирать вес!

marynova888 Почти под каждым постом и не только, вы спрашиваете меня, а как там Кристина.

А еще жительница Барнаула поддержала близняшек из Липецка Дашу и Машу. Их история тоже прогремела на всю страну. 14-летних девчонок, которые весили по 50 кг, попросили похудеть в модельном агентстве еще на 5 кг - чтобы скулы были видны. Ну а сестры начали и не смогли остановиться. В итоге Маша сбросила вес до 40 кг, а Даша аж до 36. И это при росте обеих девочек около 178 см!

Такие жесткие диеты обернулись тем, что подростки находятся сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

- Хочу пожелать сестрам Маше и Даше скорейшего выздоровления: чтобы они кушали и слушали специалистов, чтобы не доводили себя до такого состояния, до какого в свое время себя довела я. Пусть строят свою жизнь, карьеру и просто радуются даже лучику солнца. Выздоравливайте! И я буду с вами тоже стараться выздоравливать, - сказала Кристина.

Скрин со страницы Марии Кохно instagram.com/marynova888/

Напомним, 26-летняя Кристина Корягина довела себя до крайней степени истощения – до 17 кг. Девушка полностью посвятила себя учебе и забыла про еду. Когда ситуация стала критической и жительница Барнаула оказалась на грани смерти, она обратилась к Марии Кохно, которая удачно поборола страшную болезнь. Маша организовала сбор средств для поездки Кристины в клинику Нижнего Новогорода, где лечилась сама. Впрочем, некоторые считают, что телезвезда просто пиарится на болезни Кристины.

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