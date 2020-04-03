На Алтае сразу четырех медиков одной ЦРБ посадили на карантин

Сразу четверо медиков центральной районной больницы Хабарского района Алтайского края сели на карантин после отдыха за границей. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Алтайского края.

- Действительно, специалисты КГБУЗ "Хабарская ЦРБ" отдыхали за границей по путёвкам, приобретенным еще в 2019 году. Сейчас медработники находятся на самоизоляции до 8 и 11 апреля. Мазки взяты у всех специалистов, результатов пока нет. Медработники наблюдаются дистанционно участковыми терапевтами и контролируются сотрудниками МВД, - пояснили в министерстве.

Как сообщает наш источник, пожелавший остаться анонимным, свои поездки за границу во время пандемии коронавируса, медработники объяснили так: «Жалко, если путевки прогорят».

По данным официального сайта больницы, всего в штате трудятся 29 человек. Главврач от комментариев отказался, посоветовав корреспонденту “Комсомолки” обратиться в министерство здравоохранения. Так что неизвестно, согласовывались ли вылеты за рубеж с непосредственным руководителем учреждения.

По всей видимости, в отпуск медики отправились в середине марта, когда в России уже была неблагополучная обстановка по коронавирусу. Сейчас, напомнили в минздраве, в стране введены ограничительные мероприятия, поэтому ни медицинские работники, ни какие-либо другие граждане не смогут уехать за границу.

В настоящее время в Хабарском районе на самоизоляции находятся десять человек.

Напомним, ранее жители края бурно обсуждали отпуск министра соцзащиты и труда Алтайского края Натальи Оськиной, которая отправилась в Таиланд, несмотря на разгар эпидемии и призывы не выезжать даже за пределы своих регионов. Сейчас чиновница находится на самоизоляции.

По данным на 2 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Все они проходят лечение в барнаульской больнице №5

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