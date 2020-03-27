Как отдыхает в Таиланде министр соцзащиты и труда Алтайского края Наталья Оськина

В разгар эпидемии коронавируса туристы спешно возвращаются из теплых стран. А вот министр соцзащиты и труда Алтайского края Наталья Оськина, наоборот, отправилась в отпуск в Таиланд, несмотря на все опасности, предостережения и призывы не выезжать даже за пределы своих регионов.

Конечно, она не одна такая, кто решил отправиться к морю в этот момент. Однако от человека, занимающего пост министра, тем более министра соцзащиты, всё-таки хочется ожидать большей сознательности. Тем не менее, справедливости ради стоит отметить, что Оськина уехала в отпуск до принятия решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих. Поэтому официально каких-либо претензий ей предъявить почти невозможно.

Корреспондент «КП-Барнаул» разбирался, какая сейчас обстановка на курорте.

Вылет вникуда

В настоящее время в Тайланде ждет самолета домой и наша коллега, алтайский журналист Елена Кузовкина. Она улетела на отдых две недели назад.

- Сегодня уже возвращаемся, авиакомпании говорят, что до конца марта всех русских туристов отправят домой. Однако есть те, кто прилетел без туров, путевок, их здесь очень много, они ждут своих самолетов и вылетают по остаточному принципу, - рассказала Елена утром 27 марта.

Как нам сообщили, алтайский министр Наталья Оськина официально в отпуске с понедельника, 16 марта. Если она улетала в Таиланд из Барнаула, то это был рейс в ночь на воскресенье, 15 марта. Тогда в теплую страну из краевой столицы отправились 239 пассажиров. Наиболее вероятная дата их возвращения в аэропорт Барнаула – в ночь на 28 марта.

- В час ночи 28 марта из Таиланда возвращаются два борта, отсюда уже вылетают пустые, - рассказал источник, работающий в аэропорту Барнаула.

- Мы не знаем, когда Наталья Владимировна вернется, это ее личное дело, мы не даем никаких комментариев на этот счет, - пояснили в пресс-службе министерства соцзащиты и труда Алтайского края.

Коронавирус бушует

По словам журналиста Елены Кузовкиной, сейчас в Таиланде сложились весьма экстремальные условия отдыха - в стране введены жесткие ограничения.

- Запрещено посещать торговые центры, в большинстве ресторанов еду дают только на вынос. Закрыты бассейны при отелях, всем рекомендуют не нарушать комендантский час – после пяти вечера выходить за пределы территории гостиниц. Пока открыты только пляжи, - рассказывает Елена.

Также с 24 марта для туристов Таиланда отменены все экскурсии. Полноценным отдыхом назвать все это очень сложно. А если учесть еще и вероятность поймать коронавирус, то подобный отпуск и вовсе может стать «самым запоминающимся» в жизни.

За последние сутки в Таиланде зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране заболели 1 136 человек, выздоровели - 97, умерли от вируса пятеро местных жителей.

Все алтайские туристы, возвратившиеся с Таиланда, по прилету должны отправиться на двухнедельный домашний карантин. Министр Оськина – не исключение. Несложно предположить, что к ее персоне будет приковано пристальное внимание.

К слову, ГУ МВД России в ежедневном режиме получает списки вернувшихся из-за границы. За людьми, которые находятся на самоизоляции, ведется контроль. И если вдруг выяснится, что человек ходит, например, по магазинами, посещает общественные заведения и т.д., ему грозит штраф (до 80 тыс. рублей), увольнение и запрет занимать определенные должности. А за заражение других коронавирусом – даже уголовная ответственность.

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